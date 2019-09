Iva | tasse | lavoro e migranti | il programma M5s in 26 punti

Scadenze fiscali settembre 2019 : Iva - Inps e tasse. Il calendario : Scadenze fiscali settembre 2019: Iva, Inps e tasse. Il calendario settembre 2019 rischia di essere un mese piuttosto impegnativo sul fronte delle Scadenze fiscali. Un po’ per i nuovi adempimenti in arrivo, un po’ per le proroghe delle Scadenze che un tempo erano qualche mese prima e che ora cadono proprio nel mese in cui inizia l’autunno. Per avere un quadro più chiaro delle idee, ecco il calendario delle Scadenze fiscali di settembre 2019: ...

PrIvacy online - e se vi ricattassero per riavere le foto delle vostre vacanze? : Ci siamo abituati poco alla volta alle estorsioni digitali e in tempi recenti chi si è ritrovato nell’impossibilità di accedere ai propri file non ha esitato a pagare il “riscatto” ai banditi. Il fenomeno del “ransomware”, basato sulla fraudolenta cifratura dei dati ad opera di programmini venefici attivati involontariamente dagli utenti meno fortunati, ha messo in crisi enti pubblici, aziende e professionisti, ma anche singole persone e ...

Allarme Confcommercio : aumentare Iva significa aumentare le tasse : Allarme Confcommercio: aumentare Iva significa aumentare le tasse. Significherebbe un'impennata del carico fiscale

Manovra - Salvini : “Già pronta - tasse al 15% e no aumento Iva” : Roma, 11 ago. (Adnkronos) – – “La nostra Manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perdere tempo per salvare la poltrona”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini. “tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell’Iva ma riduzione delle tasse sulla casa”. Quanto ai tempi Salvini indica “ottobre è la ...

Confcommercio : più tasse con aumento Iva : 16.56 "Qualsiasi ipotesi di aumento dell'Iva avrebbe un impatto economico fortemente recessivo ed un impatto fiscale regressivo. A pagare di più sarebbero i livelli di reddito più bassi. Aumentare l'Iva significa aumentare le tasse". E' l'allarme lanciato da Confcommercio. "Chiediamo a tutte le forze politiche un supplemento di responsabilità per evitare questo scenario. La crisi che si è aperta in una fase a crescita zero e con la prospettiva ...

Mago Salvini : annuncia una manovra delle meraviglie. Tasse al 15% e nessun aumento dell'Iva : Mentre prosegue il suo tour delle spiagge italiane, Matteo Salvini interviene sulla prossima finanziaria. E annuncia una manovra delle meraviglie. Queste le misure che vorrebbe inserire nel provvedimento: Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell’Iva - che, invece, stando alla legge di Bilancio 2019 dovrebbe essere incrementata - ma riduzione delle Tasse ...

Tasse - deficit : perché la manovra fa paura Iva su? Caffè - pizza - auto : tutti i rincari Impennata Spread : come difendersi : I numeri che entreranno in Parlamento il 20 ottobre (30 miliardi) saranno diversi da quelli che usciranno dalle Camere, dopo il voto, alla fine dell’anno

Iva - deficit - tasse : perché la manovra 2020 (con la crisi di governo) fa paura : I numeri che entreranno in Parlamento il 20 ottobre (30 miliardi) saranno diversi da quelli che usciranno dalle Camere, dopo il voto, alla fine dell’anno

Partite Iva - tasse a rate anche dopo la proroga al 30 settembre : Le Entrate delineano due possibili calendari per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga entro fine settembre

