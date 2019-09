Ecosia | come funziona il motore di ricerca che pianta alberi

Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019) (Photo by Universal Images Group via Getty Images) Riforestare il pianeta semplicemente facendo ricerche su internet. Non è un’utopia, ma la realtà a cui contribuisce chi, invece di Google o Yahoo, usadinato in Germania nel 2009 e che di recente ha avuto un’impennata di popolarità – e di download delle sue app ed estensioni per browser – a causa dell’attenzione globale sui catastrofici incendi in Amazzonia. Nella sola giornata di mercoledì 22 agosto, quando le notizie dall’Amazzonia hanno conquistato i primi posti nei media di tutto il mondo e gli appelli sui social network di attivisti, politici e celebrità hanno iniziato a moltiplicarsi, il numero di installazioni diè aumentato del 1.150 per cento,ha spiegato l’azienda a Business Insider: 250mila download in 24 ore a fronte di una media quotidiana che fino a quel momento era di circa 20 mila, ...

