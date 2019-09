“Ciao fratellino” Cristian muore 19 anni | il ricordo della sorella spezza il cuore

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2019) Un dolore incancellabile. Un’immagine che resta fissa nella mente. L’auto distrutta e il sorriso diPalazzolo. L’ultima vittimastrada di un’estate piena di vitete. Vite giovanissime. Aveva 19Palazzolo e tanti sogni nel cassetto. Il suo cammino si è fermato nel bellunese quando la Fiat 500 su cui viaggiava, insieme a quattro amici, si è schiantata in un albero intorno alle 6.50 del mattino di domenica 1 settembre. Gli altri passeggeri dell’auto sono finiti in ospedale a Treviso in gravi condizioni. Lo schianto è stato fatale, invece, perPalazzolo, che era seduto sul sedile posteriore. LadiPalazzolo, Veronica , ha affidato a Facebook il suo ultimo straziante messaggio per il giovane fratello scomparso: «Ciao fra, ti ricorderemo così con il sorriso, ti vogliamo bene». Dopo quel post i messaggi di cordoglio diventano ...

