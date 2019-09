Bologna | romeno ubriaco molesta i passanti e ferisce i carabinieri

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Gabriele Laganà I militari, intervenuti in via Zanardi a, sono stati costretti ad usare lo spray urticante per bloccare lo straniero completamenteBotte aiper evitare un semplice controllo. È accaduto in via Zanardi adove due romeni completamenti ubriachi, risultati da accertamenti essere pregiudicati e senza fissa dimora, non hanno preso bene l'intervento dei militari impegnati nel riportare l’ordine nella strada. Come riportaToday, gli uomini del Nucleo radiomobile, infatti, erano giunti nella via dopo aver avuto diverse segnalazioni da parte di cittadini terrorizzati che denunciavano molestie aicompiute dagli stranieri. Isi sono avvicinati ai sospetti e hanno chiesto i documenti per effettuare l’identificazione. La situazione è apparsa subito piuttosto tesa. Un immigrato di 37 anni, però, si è rifiutato ...

