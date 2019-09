Anziana uccisa a pugni | figlio confessa

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2019) Ha ucciso la madre di 84 anni a, mentre era distesa sul letto, nella casa, una villetta a Cetona, in provincia di Siena, dove abitavano: arrestato dai carabinieri, l'uomo, 45 anni, hato l'omicidio durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero. Marisa Tosoni, 84 anni, aveva problemi di deambulazione, in casa usava un girello, la scorsa notte, era già a letto, e come spesso succedeva, chiamava il, se aveva bisogno di qualcosa, come un bicchiere d'acqua. Il, 45 anni, disoccupato, viveva in casa della madre e grazie alla pensione della donna. Un divorzio burrascoso alle spalle, problemi di alcolismo, per cui era in cura al Sert, e un carattere irascibile; ieri sera stava bevendo. Molto, almeno un litro e mezzo di vino. I due avevano avuto anche una discussione.E, alla richiesta della madre di un aiuto, ripetuta e forse accompagnata da un rimprovero, ...

