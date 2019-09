5 persone sono morte per l’uragano Dorian alle Bahamas

Sei persone sono morte a causa di un’alluvione improvvisa nel parco nazionale di Hell’s Gate - in Kenya : Sei persone sono morte a causa di un’alluvione improvvisa nel parco nazionale di Hell’s Gate, in Kenya, che si trova a circa 90 km dalla capitale Nairobi. Un settima persona risulta dispersa. Le persone coinvolte nell’incidente sono cinque turisti Kenyani, un

Più di cento persone sono morte per un bombardamento della coalizione saudita in Yemen : Più di cento persone sono morte e 40 sono state ferite da un bombardamento della coalizione saudita a Dhamar, in Yemen. Le cifre sono state confermate dalla Croce Rossa. Sembra che ad essere bombardato, in particolare, sia stata una scuola che

Più di 50 persone sono state rapite in un villaggio nigeriano - dice Reuters : Diversi testimoni hanno detto all’agenzia Reuters che più di 50 persone, compresi bambini e donne incinte, sono state rapite nel villaggio di Wurma, nel nord ovest della Nigeria, in un attacco avvenuto martedì sera. La polizia ha stabilito che a essere rapite

23 persone sono morte nell’incendio doloso di un bar a Coatzacoalcos - in Messico : Martedì sera 23 persone sono morte e 13 sono state ferite a causa di un incendio doloso in un bar di Coatzacoalcos, in Messico. Secondo le prime indagini della polizia, che sta ancora cercando i responsabili, è possibile l’incendio sia stato

Le toccanti parole di Papa Francesco : “I malati sono privilegiati - non persone da scartare” : “I malati sono dei privilegiati per la Chiesa e per tutti i fedeli. Non sono da scartare, al contrario sono da curare, da accudire, sono oggetto della preoccupazione cristiana“. Lo ha detto il Papa nell’udienza generale a Piazza San Pietro sottolineando che “i malati sono destinatari privilegiati del lieto annuncio del Regno, sono fratelli in cui Cristo è presente in modo particolare, per lasciarsi cercare e trovare da ...

Una barca di migranti è naufragata al largo della Libia : 60 persone sono sopravvissute - molte altre sono morte : L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM, la sigla in inglese) ha detto che nella notte tra lunedì e martedì c’è stato il naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo della città di Khums, nelle acque territoriali della Libia: circa 60 persone

Super allodole - chi sono le persone già attive prima delle 5 : Per loro l'alba è una compagna abituale di ogni mattina, da ammirare davanti a un caffè senza il bisogno di puntare alcuna sveglia. C'è chi li chiama «Super allodole», o più semplicemente mattinieri estremi, e sono in sostanza tutti coloro che non riescono a dormire oltre le 5 del mattino. Talvolta le 4, o addirittura le 3. E no, impegni di lavoro & co in questo caso non c'entrano assolutamente ...

Centinaia di persone sono state evacuate dall’isola greca di Samo a causa degli incendi : Nel weekend Centinaia di persone, turisti e residenti, sono state evacuate da alcuni hotel e spiagge dell’isola greca di Samo, a causa di un incendio. Le imbarcazioni della Guardia costiera greca hanno recuperato i bagnanti dalle spiagge per portarli nella vicina

Altre due persone sono state arrestate per l’esplosione avvenuta due settimane fa all’Agenzia delle entrate di Copenaghen : Altre due persone sono state arrestate in Svezia per l’esplosione avvenuta lo scorso 6 agosto fa alla sede dell’Agenzia delle entrate di Copenaghen, in Danimarca: il totale dei sospettati è così salito a quattro, uno in stato di custodia cautelare

Crisi - Salvini : “Ci sono persone disposte a votare anche il governo della Fata turchina. Ritirare ministri? Ascoltiamo Conte e vediamo” : “Stiamo facendo i conti con la disperazione di persone che non vogliono mollare la poltrona e sono disposti anche a votare il governo della Fata turchina. Chi ha la coscienza pulita e ha lavorato bene non ha mai paura del voto. Io a votare andrei anche domani mattina se si potesse”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini, in collegamento con “Ma cos’è questa estate” su Radio 24, ...

Circa ottomila persone sono state evacuate nell’isola di Gran Canaria - in Spagna - a causa di un vasto incendio : Un incendio che si è sviluppato sabato sull’isola di Gran Canaria, nell’arcipelago delle isole Canarie, in Spagna, ha costretto il governo locale a evacuare Circa ottomila persone dalle proprie abitazioni. L’incendio si è sviluppato nel comune di Valleseco e finora ha

Almeno 10 persone sono morte in Uganda in seguito all’esplosione di un camion che trasportava benzina : Almeno dieci persone sono morte in seguito all’esplosione di un camion cisterna che trasportava benzina nei pressi del distretto di Rubirizi, nell’Uganda occidentale. Secondo quanto raccontato dalla polizia, l’esplosione è avvenuta dopo che l’autista del camion ha perso il controllo

Open Arms - appello di Richard Gere : queste persone sono angeli : L'attore e attivista: "Hanno bisogno del nostro sostegno" L'articolo Open Arms, appello di Richard Gere: queste persone sono angeli proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

In Bangladesh circa 3mila persone sono rimaste senza casa dopo un grosso incendio in una baraccopoli : circa 3mila persone sono rimaste senza casa a Dacca, in Bangladesh, dopo che un grosso incendio ha distrutto gran parte di una baraccopoli nella periferia settentrionale della città, venerdì sera. I vigili del fuoco hanno impiegato tre ore per riuscire