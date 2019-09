Salvatore Parolisi | dopo l’omicidio il brutale gesto sul corpo della moglie Melania

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2019) Lo scorso 10 febbraio la Cassazione, annullando la sentenza di secondo grado, aveva ordinato l’eliminazione dell’aggravantecrudeltà. Oggi i supremi giudici motivano la decisione nei confronti diimputato perdiRea, a Civitella del Tronto il 18 aprile 2011, spiegando che la donna fu uccisa durante una “esplosione di ira” nata in un litigio “tra i due coniugi” e dovuta alla “conclamata infedeltà coniugale” dell’uomo.Secondo i supremi giudici, l’uccisione diè avvenuta “in termini di ‘occasionalità’ (dolo d’impeto, non essendo stata mai ipotizzata la premeditazione). L’ex caporalmaggiore dell’Esercito, che per l’accusa colpì con 35 coltellate la vittima, era finito in un “imbuto senza uscita” stretto tra le pressionisua amante e le bugie a. Sembra impossibile ma la condanna è stata ridotta perché all’ex Caporal ...

cavalierking1 : Qui siamo alla frutta. Dopo un gesto così crudele verrà anche scarcerato. Melania Rea, Salvatore Parolisi: disumano… - ivanacristofane : RT @magicaGrmente22: Non riconosciuta l'aggravante crudeltà nonostante 35 coltellate, siringa conficcata, segnia a forma di svastica, lacci… - Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Non riconosciuta l'aggravante crudeltà nonostante 35 coltellate, siringa conficcata, segnia a forma di svastica, lacci… -