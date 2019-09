Palermo : giovane di colore massacrato di botte da cinque ragazzi palermitani : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Un giovane africano che vive in una comunità nel quartiere Ballarò di Palermo è stato massacrato di botte da un gruppo di cinque ragazzi palermitano. Nell’aggressione, avvenuta ieri pomeriggio nei pressi del mercato Ballarò, ha riportato diverse ferite al volto e ha perso gli incisivi. Il ragazzo dopo l’aggresisone è andato all’ospedale Civico per farsi curare. ‘L’odio che ...

Palermo - giovane papà muore in un incidente in moto : Gianluca aveva 28 anni : Era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto. Così è morto Gianluca Montesano, 28enne padre di un bambino di sei anni. L’incidente mortale è avvenuto la notte tra il 20 e il 21 agosto in corso dei Mille ad angolo con via Cavallotti a Palermo. La persona di 26 anni che si trovava con lui è rimasta gravemente ferita. Nello scontro cinque vetture parcheggiate sono state danneggiate.

Palermo : giovane picchiato e rapinato a Ballarò : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – Trascinato all’interno di una struttura abbandonata, picchiato e rapinato. E’ quanto sarebbe accaduto a un giovane palermitano venerdì scorso, in vicolo della Pietà, nel quartiere Ballarò. In due, secondo quanto ha raccontato alla polizia in stato di choc, lo avrebbero bloccato e trascinato all’interno di un locale abbandonato, utilizzato di solito dai tossicodipendenti. Qui, lo ...