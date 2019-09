Nubifragio su Roma | allagata anche la metro

Governo : Nubifragio a Roma - black out durante incontro Conte con M5S-Pd : Roma, 2 set. (AdnKronos) – black out di circa 15 minuti durante l’incontro a palazzo Chigi di oggi pomeriggio tra il premier incaricato Giuseppe Conte e le delegazioni di Pd e M5S. La luce è saltata attorno alle 19 e 15 mentre una tempesta di pioggia e fulmini si stava abbattendo sulla Capitale. L'articolo Governo: nubifragio a Roma, black out durante incontro Conte con M5S-Pd sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Giornata di Maltempo nella Capitale: un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio su Roma, causando danni e disagi. Disagi con chiusure per allagamenti sono stati registrati in alcune stazioni della metro A di Roma. L'Atac fa sapere che la stazione della linea A "Colli Albani" è chiusa "per danni da Maltempo". Sempre per il Maltempo nella stazione metro A San Giovanni è attivo solo ingresso e uscita di via ...

Un violento acquazzone si e' abbattuto su Roma nel primo pomeriggio, mandando in tilt alcune parti della città. In particolare, i maggiori disagi sono stati segnalati nei quartieri: San Giovanni, Casilino e Grotta Perfetta, tra Roma 70 e L'Annunziatella, dove ci sono stati dei rallentamenti all'altezza della rotatoria per via Madrid a causa di allagamenti. A San Giovanni e' intervenuta la protezione civile.

