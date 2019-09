Ministero richiama farina di farro | “Presente soia non dichiarata” Conad | “Non

Crostate richiamate per latte non dichiarato in etichetta. Il Ministero : “Non mangiatele” : Il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di tre lotti di Crostate ai frutti di bosco, all’albicocca e alla ciliegia a marchio Le Dolci Passioni perché in etichetta non è indicata la presenza di latte scremato in polvere.Continua a leggere

Allerta allergeni non dichiarati in prodotti dolciari : il Ministero della Salute richiama diversi prodotti [MARCA e LOTTO] : Allerta allergeni in alcuni prodotti dolciari. Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni prodotti che non risultano idonei al consumo da parte delle persone allergiche al latte. I prodotti in questione sono le crostate della marca Le Dolci Passioni e prodotte nello stabilimento di San Giorgio Del Sannio, in provincia di Benevento da Nardone Produzioni dolciarie SRL. Il rischio è collegato alla presenza di allergene derivante dal latte ...

Richiamato pesce confezionato dai supermercati : l’allarme del Ministero della Salute : Lo stoccafisso reidratato polpa 500 grammi, marchio Tagliapietra è stato Richiamato per rischio microbiologico. A darne comunicazione è il Ministero della Salute. I lotti incriminati sono i seguenti: 2019005460001 2019005461001 2019005462001 2019005465001 Il motivo del richiamo è indicato in: “Errata indicazione della scadenza del prodotto. Sulla singola confezione è indicato 26/09/21 anziché 26/09/2019“. L'articolo Richiamato ...

Rischio salmonella - Ministero della Salute richiama lotto di salame campagnolo : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di salame campagnolo a marchio Salumi Pasini per Rischio microbiologico dovuto a presenza di salmonella. I consigli ai consumatori: "Non mangiatelo e restituitelo al punto vendita dove è stato acquistato".Continua a leggere

Presenza di pezzi di vetro - il Ministero della Salute richiama budino al cioccolato Sobbeke : Il Ministero della Salute ha deciso il richiamo di un lotto di budino al cioccolato bio a marchio Söbbeke per la possibile Presenza di pezzi di vetro nei vasetti con scadenza fissata al 9 agosto 2019. I consigli per i consumatori: "Non consumate questi prodotti e restituiteli al punto vendita dove li avete acquistati".Continua a leggere

Allergeni non dichiarati - Ministero della salute richiama il miglio decorticato : Questa volta tocca al miglio decorticato soffiato Vivibio a causa della possibile presenza di Allergeni non dichiarati. L’azienda ha fatto già sapere di aver avvisato le Autorità Sanitarie competenti e tutti i punti vendita che hanno acquistato il prodotto.Continua a leggere

Rischio Listeria. Salame richiamato dal Ministero della Salute : “Non mangiatelo” : Avviso di richiamo da parte del Ministero della Salute: è stato ritirato un lotto di Salame per la presenza di listeria monocytogenes. Il Salame richiamato è stato prodotto dal Salumificio Bianco Angelo Snc nello stabilimento di via Roma 14 a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso (marchio di identificazione: IT 9-367/L CE).Continua a leggere