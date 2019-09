Massimo Sebastiani potrebbe essere armato | si attende la svolta nelle indagini

Giallo Piacenza : si indaga per omicidio volontario a carico di Massimo Sebastiani : Massimo Sebastiani è indagato dalla Procura di Piacenza, per omicidio volontario e occultamento di cadavere per la scomparsa di Elisa Pomarelli. La svolta nelle indagini è arrivata in seguito alle analisi dei Ris nell'auto del 45enne. Gli investigatori hanno trovato, tra i boschi, un giaciglio, che potrebbe essere stato utilizzato dall'uomo per dormire. Trovato un giaciglio nei boschi I cani molecolari, impiegati nelle lunghe ricerche dei due ...

Piacenza - tragica svolta sulla scomparsa di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani indagato per omicidio : È ufficialmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani, l' operaio 45enne originario di Campogrande di Carpaneto, che da sei giorni ha fatto perdere le proprie tracce e quelle dell' amica Elisa Pomarelli. La procura di Piacenza, che indagava per sequestro di persona, è o

La procura di Piacenza ha indagato per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani - l’uomo scomparso la settimana scorsa assieme a Elisa Pomarelli : La procura di Piacenza ha deciso di indagare per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani, l’uomo scomparso da circa una settimana nel piacentino insieme a Elisa Pomarelli. La decisione è arrivata dopo che la polizia negli ultimi giorni si

"L'ha uccisa e ha nascosto il corpo". Massimo Sebastiani indagato per omicidio : Svolta sulla scomparsa di Elisa Pomarelli dopo le analisi del Ris sull'auto dell'uomo. L'ipotesi che sia fuggito. Trovato un giaciglio nei boschi. Domani sopralluogo a casa dell'operaio per cercare tracce di sangue

Scomparsi a Piacenza - le ricerche proseguono per il sesto giorno. L’appello del padre di Massimo Sebastiani : Continuano le ricerche in provincia di Piacenza di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, la coppia di amici di 45 e 28 anni scomparsa da quasi una settimana. Una vicenda sulla quale la procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Sul fronte delle indagini, condotte dai carabinieri, sono tante le segnalazioni e le testimonianze che continuano a giungere da parte della gente. Il titolare dell’area di servizio di Carpaneto ...