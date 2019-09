Marco Bianchi | “Quando ho detto a mia moglie e a mia figlia che avevo capito di essere

Marco Bianchi fa coming out : “Amo Luca - l’ho detto a mia moglie” : Marco Bianchi fa coming out e racconta al mondo il momento in cui, svelando alla moglie Veruska che era gay, ha dato inizio alla sua nuova vita. Un percorso lungo e complesso quello dello chef ed esperto di benessere, che ha lottato tutta l’esistenza per capire quale fosse per lui la fonte della felicità. Oggi sorride accanto a Luca Guidara, coach dell’ordine e influencer di Instagram, ma non è stato sempre così. Classe 1978, Marco ...

Marco Bianchi - lo chef rivela : “Così ho detto a mia moglie e a nostra figlia che sono gay e amo Luca” : “Una sera, mentre la nostra bimba dormiva, ho detto a mia moglie Veruska ‘sono omosessuale, lo sono sempre stato, però solo ora ho capito che sto bene con te ma come amico, perché quello che va oltre, probabilmente, è con un uomo’”. A confessarlo in un’intervista al Corriere della Sera è Marco Bianchi, lo chef, volto noto della tv e food mentor della Fondazione Veronesi che ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, spiegando come ha trovato ...

