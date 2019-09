Marco Bianchi fa coming out | “Amo Luca | l’ho detto a mia moglie”

Fonte : dilei

(Di lunedì 2 settembre 2019)faout e racconta al mondo il momento in cui, svelando alla moglie Veruska che era gay, ha dato inizio alla sua nuova vita. Un percorso lungo e complesso quello dello chef ed esperto di benessere, che ha lottato tutta l’esistenza per capire quale fosse per lui la fonte della felicità. Oggi sorride accanto aGuidara, coach dell’ordine e influencer di Instagram, ma non è stato sempre così. Classe 1978,ha alle spalle un matrimonio e una figlia. “Sono stato un bambino e un adolescente cicciottello e chiusissimo e perciò bullizzato – ha raccontato al Corriere della Sera -, che sentiva la confusione di provare affetto per dei maschietti, ma non erano cose di cui si poteva discutere in una famiglia fortemente cattolica, priva di strumenti, in una periferia di Milano, e che forse sentiva di avere in casa ungay”. Il ...

