Il Segreto Anticipazioni 3 settembre 2019 | Francisca e Fernando aumentano l' offerta | ma

Il Segreto Anticipazioni : Francisca e Fernando aumentano l'offerta - ma Roberto... : La pericolosa coppia ha una nuova offerta per il Sanchez, in cambio deve subito lasciare Puente Viejo e la Castaneda. Non immaginano però la temibile risposta che Roberto ha in serbo per loro!

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Saul propone a Prudencio di trasferirsi a Roma : È in arrivo un cambiamento epocale nelle trame spagnole de Il Segreto che, durante il mese di settembre, saranno caratterizzate da un salto temporale di circa cinque anni. Ciò comporterà una lunga serie di new entries, insieme alle quali ci saranno anche numerosi e dolorosi addii. Diversi personaggi, infatti, usciranno di scena per un motivo o per l'altro e le Anticipazioni di inizio settembre già segnalano qualche dettaglio in più sulle ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 6 settembre : In attesa che Il SEGRETO torni sette giorni su sette, vediamo le trame di QUESTA SETTIMANA su Canale 5. Vi riepiloghiamo dunque le anticipazioni ufficiali fino a venerdì 6 settembre 2019. Julieta e Carmelo convincono don Berengario a rispettare il patto di silenzio, ma lo stato d’animo del prete preoccupa don Anselmo. Francisca e Fernando mettono alle strette Roberto ad un suo rifiuto aumentano l’offerta, ma il cubano ha in serbo per ...

Anticipazioni Il Segreto 2-6 settembre : Fe lascia il paese - Alvaro è un cacciatore di dote : Comincia oggi, 2 settembre, una nuova e intensa settimana di programmazione per la telenovela Il Segreto, in onda a partire dalle ore 15:35 circa su Canale 5. Quest'orario avrà ancora breve durata, visto che stanno per prendere il via i palinsesti autunnali di Canale 5 con il ritorno di Pomeriggio Cinque (dal 9 settembre) e di Uomini e Donne (dal 16 settembre). Ciò dovrebbe anche sancire il ritorno delle soap sia il sabato che la domenica ...

Anticipazioni Il Segreto - prossimi episodi : un piano agghiacciante : Il Segreto, trame puntate 2-6 settembre: un duro colpo per Carmelo Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5. Le vicende degli abitanti di Puente Viejo continuano ad appassionare il pubblico italiano. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 2 al 6 settembre svelano che ci saranno diversi colpi di scena. Don Berengario accetta la proposta di Carmelo e Julieta di nascondere la verità sull’omicidio dei Molero ma i sensi ...

Il Segreto - anticipazioni fino al 6 settembre : Carmelo confessa di aver ucciso i Molero : Il Segreto, la popolare soap spagnola darà grande spazio alla storyline legata alle morti dei Molero nei prossimi episodi. Le anticipazioni relative agli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, rivelano che Carmelo confesserà ai suoi amici di aver ucciso (in complicità con don Berengario) Eustaquio e Lamberto Molero. Intanto, Fe dopo aver inscenato la sua morte, si preparerà a lasciare per sempre Puente Viejo senza il suo Mauricio ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : tornano Maria e Alfonso - Berengario innamorato : La notizia era nell'aria da settimane ma sarà nelle puntate de Il Segreto in onda dal 2 al 6 settembre in Spagna che avverrà il tanto atteso ritorno di Alfonso ed Emilia Casteneda nelle trame della telenovela. La coppia si rivedrà a Puente Viejo in un momento particolarmente complicato per Maria, costretta ad affrontare l'ennesimo intrigo di Fernando Mesia. Quest'ultimo, infatti, ha rapito Beltran ed Esperanza e ha tentato anche di sottrarre ...

Anticipazioni il Segreto - Puntate Spagnole : Fernando Mesia Perde la Vita! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: sono ancora al centro le difficoltà e le peripezie della povera Maria, mentre durante la dodicesima stagione, un personaggio chiave subisce un cambiamento drastico. Tempo di grandi colpi di scena a Il Segreto, soprattutto dopo il salto temporale di 5 anni avvenuto tra l’undicesima e la dodicesima stagione, al momento in onda in Spagna. Come accaduto ad Una vita – Acacias 38, il salto ...

Il Segreto - Roberto non cede al ricatto di Francisca : anticipazioni trame dal 2 al 6 settembre : La settimana in tv de Il Segreto, in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi, inizia con Julieta e Carmelo intenti a tenere nascosta la verità, ma alla fine sarà proprio uno dei due a parlare. Intanto Roberto sfida Donna Francisca e Fe saluta tutti. DOVE ERAVAMO RIMASTI La falsa morte di Fe Il Segreto, puntata di lunedì 2 settembre 2019: anticipazioni trama Julieta e Carmelo convincono don Berengario a rispettare il patto di ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Maria uccide Fernando : Colpo di scena nella soap Il Segreto. Maria Castañeda sembra riuscire a liberarsi per sempre di Fernando Mesia, tornato a essere il suo terribile aguzzino.

anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 2 e martedì 3 settembre 2019: Julieta e Carmelo riescono a convincere don Berengario a rispettare il patto di silenzio… Lo stato d'animo di don Berengario preoccupa molto don Anselmo… Francisca e Fernando pensano di mettere alle strette Roberto e così accolgono il suo rifiuto aumentando l'offerta, ma lui ha in serbo una sorpresa…

Anticipazioni Il Segreto dal 2 al 6 settembre : l’addio tra Fe e Mauricio : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Fe lascia Puente Viejo senza Mauricio Nelle prossime puntate de Il Segreto, Roberto rifiuta la proposta fatta da Donna Francisca e Fernando, i quali gli offrono del denaro. Non solo, il cubano decide di comprare la banca della Montenegro e rivela a Maria quanto accaduto. La Castaneda appare subito sconcertata. […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 2 al 6 settembre: l’addio tra Fe e ...