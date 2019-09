I 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio saranno fatti sbarcare a Lampedusa per

migranti : Casarini - ‘con trasbordo concluso evento Sar del 28 agosto’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “trasbordo da #MareJonio a CP312 effettuato di tutti i 31 naufraghi. Con 22 bambini piccoli, 26 donne, 13 minori non accompagnati e 37 uomini sbarcati in un porto sicuro, posso dichiarare concluso evento SAR del 28.08.2019”. Lo scrive su Twitter Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans dopo il trasbordo delle 31 persone a bordo. L'articolo Migranti: Casarini, ‘con trasbordo concluso ...

migranti : canti e balli a bordo della 'Mare Jonio' - Viva la libertà' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - canti e balli sulla Mare Jonio da parte dei 31 naufraghi che hanno saputo che lasceranno l'imbarcazione "per motivi sanitari". "Nonostante le loro condizioni precarie di salute - dice Alessandra Sciurba di Mediterranea all'Adnkronos - hanno iniziato a gioire. E molti di

migranti : eseguito trasbordo 31 naufraghi da Mare Jonio - verranno portati a Lampedusa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – E’ appena terminato il trasbordo dei 31 naufraghi dalla nave Mare Jonio alla motovedetta della Guardia costiera che li porterà all’isola di Lampedusa. La decisione è arrivata “per motivi sanitari” dopo la relazione dei medici del Ministero della Salute che hanno eseguito l’ispezione a bordo. L'articolo Migranti: eseguito trasbordo 31 naufraghi da Mare Jonio, verranno portati ...

Eleonore - la nave con 104 migranti a bordo forza il divieto e sbarca a Pozzallo : le immagini : Sono sbarcati a Pozzallo i 104 migranti a bordo della Eleonore, la nave della ong tedesca Mission Lifeline, da una settimana dopo un naufragio in acque libiche. Nel video, il momento dell’arrivo dell’imbarcazione che è stata accolta dagli applausi delle persone presenti a riva. La nave è stata sequestrata dalla Guardia di finanza. L'articolo Eleonore, la nave con 104 migranti a bordo forza il divieto e sbarca a Pozzallo: le immagini ...

**migranti : trasbordo naufraghi dalla Mare Jonio si farà in alto mare** : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Il trasbordo dei 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio, deciso per “motivi sanitari”, come apprende l’Adnkronos, sarà eseguito in alto Mare, proprio come era avvenuto nei giorni scorsi con le donne e i bambini. Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave di Mediterrenea Saving Humans fuori dalle acque territoriali per eseguire il trasbordo e portare sulla ...

Pronto lo sbarco dei 31 migranti a bordo della Mare Jonio : "Motivi sanitari" : Disposto lo sbarco dalla Mare Jonio di Mediterranea tutti i restanti 31 migranti ancora a bordo. La decisione è stata presa dalle autorità per “motivi sanitari” dopo l’ispezione a bordo di un team di medici inviati dal Ministero.Una motovedetta della Guardia costiera effettuerà tra poco il trasbordo in alto Mare. Ieri sono stati evacuati altri tre migranti, tra cui una persona in barella.L’ong ha ...

migranti : a bordo 'Eleonore' politico tedesco Spd 'situazione disumana - finalmente odissea finita' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - C'è anche un politico tedesco della Spd, Markus Rinderspache, del Landtag del Bayern, a bordo della nave 'Eleonore' della ong tedesca Lifeline. L'esponente politico è salito ieri dall'isola di Malta per trascorrere la notte sulla nave. "La situazione è disumana e insost

Mare Jonio - i 31 migranti a bordo saranno sbarcati in Italia per “motivi sanitari” : I 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio della Ong Medietarranea Saving Humans sbarcheranno sulle coste Italiane dopo 5 giorni in Mare aperto a causa delle precarie condizioni sanitarie in cui si trovavano, tra casi di scabbia, sciopero della fame e panico per la tempesta in corso sulla Sicilia.Continua a leggere

migranti : Gdf salita a bordo della 'Eleonore' : Palermok, 2 set. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di Finanza, dopo avere affiancato la nave 'Eleonore', in alto mare, sono saliti a bordo della nave per notificare il sequestro amministrativo dopo la decisione del comandante di forzare il blocco e di fare ingresso in acque territoriali.

migranti : quinta notte sulla 'Mare Jonio' - a bordo cinque casi di scabbia : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - quinta notte a bordo cinque della 'Mare Jonio' di Mediterranea Saving Humans per i 31 Migranti rimasti, dei 98 soccorsi nel Mediterraneo, dopo l'evacuazione medica di altre tre persone avvenuta ieri sera. A bordo si registrano anche cinque casi di scabbia. Intanto, pegg