Calendario scioperi dei trasporti settembre | agitazioni nelle ferrovie | aerei fermi il 6

Calendario scioperi agosto 2019 : treni - mezzi pubblici - aerei e taxi : Calendario scioperi agosto 2019: treni, mezzi pubblici, aerei e taxi Per molti italiani con agosto arriva anche qualche giorno di meritato riposo, a inizio mese però sono state fissate diverse mobilitazioni che potrebbero creare diversi disagi a viaggiatori e non. scioperi agosto 2019: il Calendario Sono in particolare due le agitazioni organizzate per agosto: si svolgeranno entrambe a inizio mese. Prima sarà il turno del ...