Venezia | primo bilancio del festival | vince Joker

Venezia 76 - Deneuve e Binoche regine del primo red carpet : Sul primo red carpet della 76esima Mostra del Cinema di Venezia hanno brillato le due protagoniste del film d'apertura, "La vérité" di Kore-eda Hirokazu, Catherine Deneuve e Juliette Binoche , fotografatissime e applauditissime dal pubblico: la prima in nero con spolverino rosso, con spalle e schiena scoperte, la seconda in chiaro con abito scollato e fasciante. Oltre ai giurati, sul tappeto rosso hanno sfilato tra i tanti anche Toni Servillo e ...

Venezia 76 - torna al Lido lo “scandaloso” Estasi con Hedy Lamarr : il primo nudo nella storia del cinema : Agosto 1934: il pubblico della Mostra del cinema di Venezia si è radunato per un film girato da un regista cecoslovacco, solleticato dallo scandalo. Pare sia sensuale al limite della pornografia, che sia stato censurato in Germania, ma che sia arrivato al Lido con la sponsorizzazione eccellente di Benito Mussolini. La pellicola è Estasi, in cui l’attrice Hedy Lamarr, nuotando nel fiume, mostra il primo nudo integrale della storia del cinema. ...