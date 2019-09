Un anno di Ferragnez | Chiara Ferragni e Fedez festeggiano a Portofino il primo

Fonte : gossip.fanpage

(Di domenica 1 settembre 2019) Weekend in Liguria per la coppia, che festeggia ilanniversario del chiacchieratissimo matrimonio del 2018, festeggiato in Sicilia. Sorpresa dia sua moglie, con un anello regalato a fine cena cheostenta e mostra con grande gioia.

cecedrake____ : Esattamente un anno fa ed io ho bisogno che tutti rileggano la promessa di @ChiaraFerragni perché non c'è niente di…