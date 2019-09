Temporali intensi lungo la penisola | Domenica 1 Settembre

Emanata l’allerta meteo della Protezione Civile per sette regioni : in arrivo Temporali di forte intensità [MAPPE E BOLLETTINI] : ALLERTA meteo – Un’area di bassa pressione in transito tra le due isole maggiori determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni metereologiche sulla Sicilia, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Previsioni meteo fine settimana : si intensificano i Temporali - domenica di maltempo su parte del Nord [MAPPE] : Benché sia aumentata la pressione quasi a tutte le quote in queste ultime ore, l’attività temporalesca su diversi settori italiani, specie sui rilievi in genere, anche delle isole maggiori, continua imperterrita a causa ancora di una flebile circolazione vorticosa alle medie quote in prossimità del basso Tirreno. Va detto anche che l’instabilità convettiva è oltremodo incentivata da uno stato termico in prossimità del suolo sopra ...

Il nowcasting di MeteoWeb : Temporali pomeridiani qua e là - più intensi su Sicilia e Centro Appennino [DETTAGLI] : Malgrado il contesto generalmente anticiclonico, soprattutto al suolo, dove la pressione si aggira intorno ai 1020 hp e, quindi, su valori medio-alti, le deboli vorticità in quota continuano a creare fastidi su diversi settori, specie in prossimità dei rilievi. La flebile goccia instabile in media atmosfera è in azione in queste ore sul basso Tirreno, generando nubi cumuliformi più importanti soprattutto sulla Sicilia Centro-orientale, tra ...

Temporali intensi lungo la penisola - Sabato 24 Agosto : Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia permangono condizioni di alta pressione, tuttavia infiltrazioni di aria fredda alla media troposfera determinano locali condizioni di instabilità. Le zone piu’ a rischio di Temporali intensi nella seconda parte della giornata saranno Alpi, prealpi con locali sconfinamenti tra Veneto , Lombardia e Friuli, lungo l’Appennino con estensione sulle regioni tirreniche tra Umbria e Toscana, ...

Perturbazione in transito sull'Italia - Temporali intensi e allagamenti : Roma - Una blanda saccatura depressionaria in quota sta pilotando una Perturbazione che riesce ad agire all'interno di un campo di alta pressione portando condizioni di maltempo anche intenso su alcune regioni. Nella serata di giovedì si sono avuti forti temporali su buona parte del Nord e del Centro, con intensi rovesci che si sono scaricati in Piemonte favorendo accumuli pluviometrici fino a 100mm in Piemonte a ridosso delle Alpi ...

Temporali intensi da Nord a Sud - Venerdì 23 Agosto : Una blanda saccatura depressionaria in quota sta pilotando una perturbazione che riesce ad agire all’interno di un campo di alta pressione portando condizioni di maltempo anche intenso su alcune regioni. immagine satellitare delle 9.45 (con ts indicati i Temporali ) Nella giornata di ieri i forti Temporali che hanno interessato parte del Centro e tra il Piemonte e la Lombardia con violenti nubifragi, raffiche di vento e ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità per Temporali di forte intensità : “Allerta gialla per temporali di forte intensità dapprima sul Piemonte settentrionale in estensione al settore occidentale tra stasera e la mattinata di domani. Dal pomeriggio di giovedì attenuazione dei fenomeni con rovesci sparsi sulla regione“: lo fa sapere Arpa regionale su Twitter. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: criticità per temporali di forte intensità sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte - ARPA : in arrivo Temporali di forte intensità : “Allerta gialla per temporali anche di forte intensità oggi e nella seconda parte della giornata di domani a causa di un flusso perturbato umido associato all’intrusione di aria fredda da nord-ovest“: lo segnala su Twitter ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte. L'articolo Allerta Meteo Piemonte, ARPA: in arrivo temporali di forte intensità sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per rovesci e Temporali “di forte intensità” : “Allerta gialla per rovesci e temporali nel pomeriggio di oggi. Instabilità ancora più marcata nella seconda parte della giornata di domani con fenomeni temporaleschi di forte intensità“: ARPA Piemonte ha diramato l’Allerta Meteo per la giornata di oggi, lunedì 19 agosto, e domani, martedì 20 agosto 2019. Di seguito, nella mappa, i dettagli dell’avviso dell’Agenzia regionale. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo Temporali anche intensi - vento forte e locali grandinate : “A partire dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto e nel corso della sera/notte, sono previsti temporali organizzati anche intensi più probabili nelle aree di pianura. Associate ai temporali, non si escludono forti raffiche di vento e locali grandinate. I fenomeni temporaleschi tenderanno a spostarsi verso i settori orientali nel corso della mattina di mercoledì 14 agosto, con tendenza all’esaurimento nella seconda parte della ...

Temporali intensi in arrivo al Nord-est : Bentrovati amici dopo i Temporali intensi che ieri hanno interessato soprattutto il Piemonte e la Lombardia , oggi il peggioramento si porta al Nord-est. L’entrata di aria fresca in quota sui settori orientali della pianura Padana porterà il rischio di forti fenomeni. I Temporali nel corso del pomeriggio andranno a svilupparsi prima sulle Alpi e prealpi di Veneto, Friuli e Trentino e Lombardia. Successivamente l’innesco partirà ...

Maltempo in arrivo : intensi Temporali al nord - la Protezione Civile ha emanato l’allerta meteo per diverse regioni : Un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale interessa, seppur marginalmente, le regioni settentrionali del nostro Paese, causando una spiccata instabilità a ridosso dei settori alpini. Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, risulteranno localmente intense ed interesseranno in particolar modo la Valle d’Aosta e le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del veneto, con possibile interessamento anche delle ...

Allerta Meteo Veneto : Temporali dal pomeriggio di oggi - possibili fenomeni intensi : Il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha reso noto che dal pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, a tutta la giornata di domani, giovedì 8 agosto, sono previste precipitazioni associate a temporali. possibili anche locali fenomeni intensi. L'articolo Allerta Meteo Veneto: temporali dal pomeriggio di oggi, possibili fenomeni intensi sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Toscana : in arrivo piogge e Temporali “di forte intensità” : La Protezione civile della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità, che dal tardo pomeriggio di oggi interesseranno l’area di nordovest, ed in particolare la Lunigiana. Il codice giallo è valido dalla mezzanotte di mercoledì 7 agosto fino alle 13 di giovedì 8. Durante la notte e nelle prime ore del mattino di domani e giovedì locali temporali potranno interessare anche le ...