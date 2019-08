Juve-Napoli | i bianconeri trionfano al termine di un big match pieno di emozioni

Pagelle e Highlights 2^ giornata : Juve-Napoli 4-3 - decide l’autogol di Koulibaly. Milan-Brescia 1-0 - sentenza Calhanoglu : Pagelle 2 giornata- Tutto pronto per la 2 giornata di campionato. Si partirà con la sfida tra Bologna-SPAL. Padroni di casa pronti a partire con il piede giusto tra le mura amiche, ospiti pronti a vender cara la pelle per cercare di rendere complicati i piani bolognesi. Massima attenzione anche alle due super sfida di […] L'articolo Pagelle e Highlights 2^ giornata: Juve-Napoli 4-3, decide l’autogol di Koulibaly. Milan-Brescia 1-0, ...

Pazza Juve : prima schianta il Napoli - poi si fa raggiungere e festeggia con Koulibaly : La sensazione che questo campionato potesse essere il sequel Juventino di quello passato è stata grande e grossa fino a quando non c'è stato un crollo, uno schianto fisico che ha consentito al Napoli, sotto di tre gol, di rimontare in scioltezza, quasi che tutto fosse evaporato all'improvviso. Da no

Calcio - Serie A 2019-2020 : pirotecnico 4-3 tra Juventus e Napoli - Milan di misura sul Brescia : Nei due anticipi del sabato, dopo la vittoria di ieri di misura del Bologna sula SPAL, la Serie A di Calcio offre altri due incontri risolti col minimo scarto: alle ore 18.00 il Milan batte il Brescia per 1-0, mentre alle ore 20.45 la Juventus supera con un pirotecnico 4-3 il Napoli e resta solitaria (per ora) in testa alla classifica. Juventus-Napoli 4-3 Pazza partita allo Stadium: i bianconeri dominano per un’ora andando sul 3-0, poi si ...

Rimonta Napoli ma Koulibaly fa vincere la Juve : La Juventus batte il Napoli 4-3 con un'autorete decisiva di Koulibaly nel recupero dopo una grande Rimonta del Napoli, da 3-0 a 3-3. Micidiale uno-due bianconero al 16esimo e al 19esimo: prima Danilo, appena entrato e all'esordio, poi Higuain, regalano il doppio vantaggio alla Juve. Al 62esimo il 3-0 di Ronaldo sembra aver chiuso la partita, ma il Napoli accorcia 66esimo con Manolas, si porta sul 3-2 due minuti dopo con Lozano e pareggia ...

Juventus-Napoli - Ancelotti : “La prestazione non è stata sufficiente” : Sconfitta nel finale per il Napoli di Ancelotti contro la Juventus. A condannare i partenopei è stata l’autorete di Koulibaly in pieno recupero. Il tecnico degli azzurri commenta così ai microfono di Sky Sport. “Siamo rimasti sempre in partita, l’avevamo anche raddrizzata. Poteva finire 3-3, ma non cambia il giudizio sulla prestazione che non è stata sufficiente. Per noi non cambia molto un punto in meno o in più. Certo, ...

Le 10 cose che ricorderemo di Juventus-Napoli 4-3 : Le 10 cose che ricorderemo di Juventus-Napoli 1 / Il parastinchi di Koulibaly. Partiamo da questo e togliamoci il pensiero. Il gambone di Kalidou che fa vento all’aria, va incontro al pallone e lo prende dove e quando non dovrebbe. Con la testa all’ultimo minuto aveva deciso nell’altra porta due sfide fa, col parastinchi nel recupero ha deciso da quest’altra parte, mettendo l’ennesimo sigillo sullo storico amore tra una squadra con la maglie ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “Sarri non contento dei 7 gol - avrebbe preferito il 4-0” : Juventus-Napoli è finita 4-3. Una partita pazzesca, infinita, piena di colpi di scena. Come quello finale, che ha visto i bianconeri esultare per una sciagurata autorete di Koulibaly. Proprio lui che due anni fa usciva dallo Stadium da eroe. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole di Martusciello, che anche quest’oggi ha sostituito Maurizio Sarri in panchina. “Sarri non era assolutamente contento dei 7 gol, avrebbe ...

Juventus-Napoli 4-3 - le pagelle : azzurri col cuore ma è disastro Koulibaly. Bene Lozano : Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Alex MERET 6 – Non può nulla sui gol della Juventus ma risulta decisivo su almeno tre occasioni dei bianconeri lasciando intatto quel passivo che il Napoli riesce anche a recuperare. Kostas MANOLAS 5.5 – Due gol sul suo lato nel giro di 3 minuti senza che ne capisse nulla. Completamente al di fuori da ogni logica difensiva, l’intesa con i compagni di ...

Pagelle Juventus Napoli - De Ligt il peggiore : super Douglas Costa : Pagelle Juventus Napoli – La Juventus passa sul Napoli grazie ad un autogoal a tempo scaduto di Koulibaly. Partita dai due volti per i bianconeri, che dominano nel primo tempo ma subiscono la rimonta dei partenopei nella ripresa. Pagelle Juventus Napoli, i voti SZCZESNY 6 DE SCIGLIO 6 BONUCCI 5 DE Ligt 4 ALEX SANDRO […] More

Juventus-Napoli 4-3 è un romanzo. Dal disastro alla rimonta epica. Fino all’autogol di Koulibaly. L’equivoco Insigne : C’è un romanzo da scrivere su questo Juventus-Napoli. Una partita che soltanto gli psicanalisti – quelli bravi – possono decrittare. Il Napoli perde 4-3 dopo essere stato sotto 3-0 dopo un’ora di gioco e aver pareggiato in quindici minuti. All’ultimo minuto, all’ultima azione, è Koulibaly con una incredibile autorete a sancire la vittoria della squadra di Sarri. Proprio lui, l’eroe della partita dei due ...

Chiellini che va a consolare Koulibaly è la foto più bella di questo Juve-Napoli : Il calcio è fatto di agonismo, di falli, di urla, di sgambetti e sgomitate mentre di è in campo e finché l’arbitro non fischia la fine. Ma quando tutto finisce restano gli uomini e lo dimostra la foto di Chiellini con le gruccie per l’intervento subito al crociato rotto che va a consolare un giocatore disperato come #Koulibaly. La foto e un gesto di fair play che vale più di mille parole. L'articolo Chiellini che va a ...

Emozioni - 7 gol e spettacolo : questa Serie A sembra la Premier League! La Juventus beffa il Napoli allo scadere in una gara da batticuore : La Juventus batte il Napoli 4-3 nell’anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A: partita ricca di gol ed Emozioni, con un finale da batticuore e tanto divertimento Se siete rimasti a casa a vedere Juventus-Napoli, nonostante sia sabato sera, probabilmente avete fatto la scelta giusta! L’anticipo della seconda giornata di Serie A ha regalato tante Emozioni e grande spettacolo per tutti i 90 minuti, recupero compreso, ...