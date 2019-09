Il Giornale | i tre gol del Napoli certificano la bontà del mercato del club

Il Giornale : La lezione del Real a Conte. Zidane schiera il reietto Bale mentre Icardi si deprezza : Il caso di Gareth Bale insegna sicuramente qualcosa all’Inter, scrive Riccardo Signori su Il Giornale. Il club nerazzurro e Conte dovrebbero prendere appunti. Zidane aveva detto di non volerlo più tra i piedi. Gli è andata male, non è riuscito a venderlo e che ha fatto? Lo ha schierato nella prima giornata di Liga. E Bale stupisce tutti. Gioca una grande partita e fa anche l’assist per il gol di Benzema. Il Real vince in dieci e sono ...