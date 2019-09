Con-vivere | a Carrara il festival dedicato all’educazione e alla formazione | tra gli

Dormire poco può causare malattie cardiovascolari e tumori : scoperto il gene che fa vivere bene Con poche ore di sonno : . A scoprirlo, studiando la genetica del ritmo circadiano in una famiglia i cui membri sono tutti ‘scarsi dormitori’, è stata una equipe dell’università della California di San Francisco (Ucsf, Usa), che ne parla sulla rivista ‘Neuron‘. “E’ strano il fatto che sappiamo così poco del sonno, dato che una persona trascorre in media un terzo della propria vita a letto“, afferma Louis Ptácek, neurologo ...

“Vado a vivere in Puglia - non c’è storia Con Milano” : il post della turista milanese è virale : Alessandra, turista milanese stregata dalle bellezze pugliesi, ha condiviso sui social l’entusiasmo per la bellezza dei...

Tredici Pietro : "Sono orgoglioso di esser figlio di Morandi - ma è anche un fardello Convivere Con la sua fama" : “Non potendo criticare la qualità della musica mi screditano dicendo che ho ottenuto visibilità grazie a mio padre. Chiamarsi Morandi catalizza l’attenzione, ma è più difficile piacere al pubblico”. Le visualizzazioni su Youtube da centinaia sono diventate migliaia, poi hanno superato il milione. essere figlio di Gianni Morandi l’avrà anche aiutato, ma non c’è dubbio, ...

Vivere Con l'Iva al 25% : cosa succede se scattano le clausole di salvaguardia : L'effetto delle clausole di salvaguardia è dirompente: oltre all'Iva prevedono anche gli incrementi delle accise sui...

Bitter Sweet - trame : Nazli rifiuta l’anello di Ferit e torna a vivere Con Fatos : Le trame della telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continuano a stupire. Nelle prossime puntate italiane, il perfido Hakan Onder crederà di avere tutte le carte in regola per far tornare a vivere da lui Bulut. Il marito di Demet questa volta con i suoi loschi piani sembrerà riuscire a creare una vera frattura tra Nazli e Ferit. Il losco imprenditore dopo aver ingannato Asuman, che a causa sua crederà di aver ucciso un uomo, ...

Maurizio Costanzo parla del rapporto Con Maria De Filippi : 'Non potrei vivere senza' : Sul web è trapelato il contenuto di un'intervista rilasciata da Maurizio Costanzo al settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini; il famoso giornalista e conduttore Mediaset ha parlato molto a lungo del suo rapporto con la moglie Maria De Filippi ed ha rivelato particolari molto interessanti. Ancora una volta, dalle sue parole è emerso il profondo amore nutrito per la sua compagna di vita. Un legame che va avanti dal 1995, anno nel quale ...

Controesodo 2019 - come sopravvivere a traffico - scioperi e Tutor : Tra il 23 e il 26 agosto chi viaggia in auto dovrà fare i conti con il peggiore weekend di rientro estivo. Per Autostrade è solo da bollino rosso ma meteo incerto, sciopero dei casellanti e ritorno del Tutor rendono necessaria più di una premura. Ecco una guida per arrivare a casa senza danni

Maurizio Costanzo relax d'agosto Con la De Filippi : “Non potrei vivere senza Maria…” : “Ho sempre lavorato anche in vacanza, ma ora grazie a mia moglie ho capito che ad agosto ci si può anche riposare”, lo racconta al settimanale “Chi” Maurizio Costanzo, mentre trascorre gli ultimi giorni di vacanza con Maria De Filippi ad Ansedonia: “La frase ‘non potrei vivere senza di lei’ oggi per me ha un senso…”, dice il conduttore. Nel loro buen retiro toscano il giornalista, che ...

Maurizio Costanzo : "La frase 'non potrei vivere senza di lei' - oggi - Con Maria - ha senso" : “Sembra retorica, ma la frase ‘non potrei vivere senza di lei’, oggi, con Maria, ha senso”. Maurizio Costanzo non si è mai tirato indietro nel decantare il suo amore per la moglie. I due sono prossimi a festeggiare le nozze d’argento: un rapporto solido, modellato negli anni, fatto di equilibri e libertà. Lo racconta lui stesso in un’intervista al settimanale Chi.“Il rapporto negli anni non ...

In India vivere Con la persona amata ha un costo : 71 pecore : Dall’India ci giunge una storia di amore e abigeato. Una signora dell’Uttar Pradesh, pare, ha mollato il marito per l’amante e i tre, molto civilmente, si sono rivolti in tribunale per dirimere il contenzioso. Il giudice ha stabilito che il nuovo uomo dovrà risarcire quello vecchio con metà del prop

Meghan e Harry vorrebbero vivere Con la Regina : Harry e Meghan continuano a far parlare i media inglesi: dopo la bufera sulla vacanza di lusso e suoi jet privati per Ibiza e la Sicilia, ecco che i duchi del Sussex tornano al centro del ciclone per un altro aereo privato, stavolta per Nizza, e per la richiesta di trasferirsi al Castello di Windsor. Il Principe Harry e Meghan Markle vorrebbero traslocare nel Castello di Windsor. È questa la voce che circola nel Regno Unito e che ...

Maxi vincita Superenalotto? Come vivere di rendita e cosa comprare Con 180 mln : Per «campare» senza pensieri le alternative non mancano: dalla casa al mare ai conti deposito, fino alle «Amazon» del futuro. Ma se si hanno aspirazioni da star si potrebbe anche acquistare un’isola. O addirittura Cristiano Ronaldo

Sfruttato per 1 - 80 euro all'ora e costretto a vivere in un Container : arrestato il titolare : Un giovane pastore Sfruttato per 1,80 euro all'ora, aveva una giornata-tipo da incubo: arrestato il titolare di un...

"Nadia ha inviato un messaggio straordinario : c’è la possibilità di vivere - magari non a lungo - ma Con grande dignità e senza perdere il sorriso" : “Non eravamo amici. Anzi, neppure la conoscevo, ci siamo incontrati e salutati un paio di volte, casualmente, favoriti forse dal fatto che siamo bresciani tutti e due. Sono andato alla camera ardente spinto dal suo coraggio. Nadia ha inviato un messaggio straordinario, soprattutto a quelli che soffrono: c’è la possibilità di vivere, magari non a lungo, ma con grande dignità e senza perdere il sorriso. Lei ...