Bellucci | La scena dello stupro in Irréversible? Oggi ne parlerei prima con le mie

(Di domenica 1 settembre 2019) Pedro Armocida Nel 2002 a Cannes fece scandalo. Ieri a Venezia è passato quasi inosservato. Parliamo del filmche il regista argentino Gaspar Noé ha rimontato in maniera lineare e riproposto, 17 anni dopo, al nostro festival. Le sequenze ora sono proposte in ordine cronologico, ciò che mancava all'edizione originale e che creava un effetto disturbante ancora più amplificato. Come la lunghissima, insostenibile e tristemente famosadi, in un sottopassaggio parigino, della protagonista, interpretata da Monica. Nel film c'era anche Vincent Cassel e ieri al festival la coppia, sposata per 14 anni, si è riunita per la conferenza stampa, dopo la separazione nel 2013. L'attrice e supermodella, che tra un mese compirà 55 anni e che dal 12 settembre vedremo al cinema nel nuovo film di Claude Lelouch I migliori anni della nostra vita, ha poi ...

