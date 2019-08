Samsung Galaxy A90 5G | Samsung Galaxy M30s | LG V50s ThinQ | Motorola One Zoom e Huawei

Senza limiti la memoria del Samsung Galaxy S11 : quattro versioni probabili ad oggi : Potrebbe presentare davvero tanti spunti d'interesse uno smartphone come il Samsung Galaxy S11. Il top di gamma è atteso nello scorcio finale del mese di febbraio 2020, ma oggi 31 agosto è possibile soffermarsi su ulteriori indiscrezioni che potrebbero fare la differenza per tutti quelli che sono propensi ad attendere il suo esordio sul mercato prima di acquistare un nuovo smartphone. Analizziamo dunque le ultime news trapelate, dopo l'annuncio ...

Samsung fa le cose in grande : Galaxy Tab S2 ancora aggiornato dopo 4 anni dal lancio : Tre anni di supporto software sono una rarità per i dispositivi Android ma quattro anni sono un risultato eccezionale e questo è il caso del Samsung Galaxy Tab S2 L'articolo Samsung fa le cose in grande: Galaxy Tab S2 ancora aggiornato dopo 4 anni dal lancio proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy Note 10+ : uno smartphone speciale : Recensione Samsung Galaxy Note 10+ – Il nuovo Note di Samsung è sempre uno smartphone a sé stante, un po’ per il pennino, un po’ perché solitamente costa più di tutti gli altri. E’ anche uno degli smartphone più complessi da recensire, a causa della sua unicità che gli permette di dettare legge nel suo […] L'articolo Recensione Samsung Galaxy Note 10+: uno smartphone speciale proviene da TuttoAndroid.

Samsung vuole che il prossimo Galaxy Fold costi meno del precedente : Samsung Galaxy Fold non è ancora arrivato sul mercato e già si parla del suo successore e delle strategie per contenere il prezzo. L'articolo Samsung vuole che il prossimo Galaxy Fold costi meno del precedente proviene da TuttoAndroid.

Sui Samsung Galaxy S11 la memoria interna non sarà un problema : previsti tagli fino ad un terabyte : I colleghi di sammobile.com, sempre molto bene informati sui prodotti di Samsung, hanno ricevuto un'indiscrezione a riguardo dei Galaxy S11 L'articolo Sui Samsung Galaxy S11 la memoria interna non sarà un problema: previsti tagli fino ad un terabyte proviene da TuttoAndroid.

WallPix offre una raccolta di sfondi HD e 4K per la gamma Samsung Galaxy Note 10 e non solo : WallPix è un'applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con una vasta collezione di sfondi in qualità HD e 4K, inclusi wallpaper ideati per i display perforati dei Samsung Galaxy Note 10. L'applicazione fornisce aggiornamenti giornalieri e notifica per ogni sfondo del giorno e/o per l'aggiunta di nuove collezioni. L'articolo WallPix offre una raccolta di sfondi HD e 4K per la gamma Samsung Galaxy Note 10 e non solo ...

Almeno 3 novità assicurate ai Samsung Galaxy S10 con l’inattesa patch XXU3ASH6 il 30 agosto : Stiamo vivendo giorni particolarmente intensi per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S10. Nella giornata di ieri, infatti, abbiamo analizzato la situazione inerente lo sbarco del tanto atteso aggiornamento con Android 10 sul top di gamma 2019, ipotizzando che i tempi potrebbero essere più stretti di quanto si possa immaginare. Dopo quell'approfondimento, tuttavia, è necessario guardare nuovamente all'attualità, perché a ...

Nuovi aggiornamenti d’agosto in roll out per Samsung Galaxy S10/S10+/S10e e Galaxy S9/S9+ : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S9 e Galaxy S9+ stanno ricevendo dei Nuovi aggiornamenti software con le patch di agosto 2019. L'articolo Nuovi aggiornamenti d’agosto in roll out per Samsung Galaxy S10/S10+/S10e e Galaxy S9/S9+ proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold dovrebbe esordire in Corea del Sud il 6 settembre : Nei giorni scorsi il produttore ha aperto le pre-registrazioni in Cina e, stando ad un nuovo report, l'esordio sul mercato potrebbe avvenire il 6 settembre L'articolo Samsung Galaxy Fold dovrebbe esordire in Corea del Sud il 6 settembre proviene da TuttoAndroid.

Ecco alcuni consigli per realizzare video più belli con Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ : Samsung si è rivolta al duo di creator Mango Street per mettere in risalto le capacità in fatto di video dei suoi nuovi Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. L'articolo Ecco alcuni consigli per realizzare video più belli con Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy Note 10+ : un vero top di gamma : L’ammiraglia di Samsung questa volta sembra inaffondabile, il Galaxy Note 10+ ha infatti raggiunto un livello di maturità tale da avere ben pochi rivali sul mercato, almeno in questo momento. Il merito dell’azienda coreana è quello di essere riuscita a capitalizzare le caratteristiche distintive delle versioni precedenti aggiungendo migliorie significative. Il primo elemento che balza subito alla vista è il display. Questa volta gli ingegneri ...

Samsung testa in pista le potenzialità del 5G e avvia un programma beta per Galaxy Home Mini : Samsung e SK Telecom hanno annunciato il successo di un esperimento volto a fornire una dimostrazione delle potenzialità della tecnologia 5G L'articolo Samsung testa in pista le potenzialità del 5G e avvia un programma beta per Galaxy Home Mini proviene da TuttoAndroid.

Almeno 3 motivi per immaginare Android 10 sul Samsung Galaxy S10 prima del previsto il 29 agosto : Arrivano alcune indicazioni incoraggianti per i tanti utenti che anche qui in Italia sperano di ricevere l'aggiornamento con Android 10 sul proprio Samsung Galaxy S10 prima di quanto ci si potesse aspettare. Dopo aver portato alla vostra attenzione un video trapelato in Rete nei giorni scorsi, come avrete notato dal nostro articolo, oggi 29 agosto diventa importante fare uno step in più ed analizzare alcuni indizi che inducono i possessori del ...

Ecco gli sfondi esclusivi del genio creativo Pablo Rochat per la gamma Samsung Galaxy S10 : Samsung e la mente creativa Pablo Rochat hanno rilasciato oggi una serie di tre sfondi personalizzati che incorporano nel design la fotocamera frontale dello smartphone, per celebrare l’iconico display Infinity-O della serie Galaxy S10. Il progetto Infinity Series include tre sfondi esclusivi che saranno disponibili sia in formato statico che dinamico, quest'ultimo animato in un loop di 15 secondi. L'articolo Ecco gli sfondi esclusivi del genio ...