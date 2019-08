Per il presidente dell' Inps il reddito di cittadinanza sta funzionando

Il presidente dell'Europarlamento Sassoli domani al Festival di Venezia Per ricordare Megalizzi : Il presidente dell’Europarlamento, David Maria Sassoli, sarà domani al Festival del Cinema di Venezia per testimoniare l’impegno del Pe nel settore della cultura e delle arti audiovisive, sostenere il Premio Lux ed accompagnare i primi passi della Fondazione intitolata ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista di Rovereto ucciso lo scorso dicembre nel corso dell’attentato terroristico avvenuto a ...

Governo - la crisi è suPerata : Conte ha accettato l'incarico di Presidente da Mattarella : La crisi di Governo si è ufficialmente sbloccata. Già subito dopo la fine delle consultazioni di ieri, 28 agosto, sembrava che le acque si fossero "calmate", in quanto il Partito Democratico e i Cinque Stelle sono stati entrambi d'accordo nel nominare quello che sarà il "nuovo" Presidente del Consiglio. La scelta è ricaduta nuovamente sul pugliese Giuseppe Conte, il quale era nome gradito soprattutto ai pentestellati. I dem hanno quindi ...

Chi è Giuseppe Conte - il presidente incaricato da Mattarella Per il governo PD-M5S : È iniziato ufficialmente il percorso verso Conte-bis: dopo la crisi di governo innescata in pieno agosto, il Movimento 5 Stelle e il PD hanno formato una nuova maggioranza in Parlamento. Il premier continuerà a essere Giuseppe Conte, che negli ultimi giorni ha ricevuto l'endorsement di Donald Trump a seguito del G7 di Biarritz. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su Giuseppe Conte: il curriculum accademico e professionale, l'attività politica, la ...

Governo - diretta : Conte al Quirinale da Mattarella Per l'incarico. Il presidente : sia premier - non garante : Governo, Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, che con ogni probabilità gli conferirà nuovamente l'incarico di presidente del...

Governo - Luigi Di Maio : «C'è accordo con Pd Per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio». Ma il carroccio smentisce : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

Governo M5S-Pd : Per Gnocchi ipotesi Prodi Presidente della Repubblica nel 2022 : Sono ore frenetiche nell'ambiente politico italiano. C'è attesa di conoscere come finirà tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico che, ormai da giorni, provano a superare le loro differenze di posizione per andare a formare una nuova maggioranza. L'obiettivo successivo, una volta trovata l'intesa, sarà formare un Governo. Quando ancora non ci sono certezze su quello che sarà il futuro, non si sa eventualmente quanto vorrà e potrà andare ...

Bolsonaro deride Brigitte Macron. Il presidente francese : "Irrispettoso - mi dispiace Per il Brasile" : Assume toni sempre più duri lo scontro tra Macron e Bolsonaro, partiti dalla polemica sulla gestione dei roghi in Amazzonia. Ad accendere ulteriormente gli animi è stato un post su Facebook offensivo nei confronti della moglie del presidente francese, Brigitte. Un utente, Rodrigo Andreaca, ha pubblicato una foto in cui si mettevano a confronto le mogli dei due leader. Accanto alle immagini il commento: “Adesso ...

Strage nazifasciste - presidente Steinmeier a Fivizzano : “Provo solo vergogna Per quello che i tedeschi vi hanno fatto. Chiedo Perdono” : “Oggi sono qui come presidente federale tedesco davanti a voi cittadini e cittadine di Fivizzano e provo solo vergogna. vergogna per quello che dei tedeschi che vi hanno fatto. Vi Chiedo perdono per i crimini perpetrati per mano tedesca”. Lo ha detto il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier a Fivizzano (in provincia di Massa Carrara), per la commemorazione del 75esimo dell’eccidio di Vinca che fece 173 vittime. Un ...

Il presidente di Nauru non è stato rieletto in parlamento e Perderà il suo incarico : Il presidente di Nauru Baron Waqa non è stato rieletto in parlamento e dovrà lasciare il suo incarico martedì, quando il nuovo parlamento si riunirà per la prima volta ed eleggerà un nuovo presidente. Le elezioni sono state sabato e

Crisi - fenomeno 'Mattarella Rocks' Boom delle t-shirt Per il presidente : Da Geppi Cucciari (nella foto) ad Andrea Delogou: i vip postano foto con le t-shirt for presidente. Ed è Boom di vendite online. L'idea è venuta a... Segui su affaritaliani.it

Serie C - già suPerati i 65 mila abbonamenti : il commento del presidente Ghirelli : La nuova stagione di Serie C parte stasera con le prime tre partite mentre si registra un costante aumento dell’interesse dei tifosi, con numeri in crescendo per quanto riguarda gli abbonamenti. La Lega Pro informa che quelli totali superano quota 65.000: la scorsa settimana erano circa 50.000 su un campione di dieci club (Bari, Catanzaro, Cesena, Padova, Reggiana, Reggina, Robur Siena, Ternana, Vicenza). Ci sono società che hanno ...

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha detto che ordinerà all’esercito di intervenire Per spegnere gli incendi in Amazzonia : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha chiesto all’esercito di intervenire per spegnere gli incendi in Amazzonia, dopo che le notizie sul loro aumento avevano provocato in tutto il mondo critiche e pressioni verso il governo brasiliano. Da settimane si è