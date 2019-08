Il NYT | resurrezione di Conte? Opportunità per l’Italia  Il FT | «Salvini ora è

Fonte : corriere

(Di sabato 31 agosto 2019) Il quotidiano Usa sulla crisi di governo: «Il premier incaricato potrà ritrovare una briciola di responsabilità finanziaria e tornare al tavolo dei leader Ue». E il FT bacchetta il leader della Lega

