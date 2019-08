Governo | slitta l' incontro tra Pd | M5s e Conte

Governo - slitta alle 12 l'incontro su programma tra Pd - M5S e Conte : L’incontro sul programma a Palazzo Chigi programmato per le 9 e 30 tra le delegazioni di Pd, M5S e Giuseppe Conte, è stato spostato alle 12. Il premier incaricato, “irritato” per le tensioni, cerca di ricomporre la frattura tra M5s e Pd che mette in serio dubbio la formazione del Governo. Le parole di ieri del capo politico 5 stelle hanno lasciato non poche scorie sul terreno della trattativa, che inizia a stancare ...