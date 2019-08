Stromboli : dopo la nuova eruzione pioggia di cenere sull’isola : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – pioggia di cenere per molte ore sull’isola di Stromboli dopo le due nuove esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri. L’eruzione ha provocato una colata lavica che è scesa lungo la sciara del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Come ha informato nella notte l’Osservatorio etneo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), “alle ...

Stromboli : dopo la nuova eruzione pioggia di cenere sull’isola : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – pioggia di cenere per molte ore sull’isola di Stromboli dopo le due nuove esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri. L’eruzione ha provocato una colata lavica che è scesa lungo la sciara del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Come ha informato nella notte l’Osservatorio etneo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), “alle ...

Esplosione Stromboli - ancora incendi dopo l’eruzione : canadair in azione : Proseguono gli incendi a Stromboli dopo la violenta Esplosione di ieri che ha fatto piovere dal vulcano una pioggia di cenere e lapilli. Questa mattina i canadair sono tornati per spegnere delle fiamme che si sono sviluppate nella zona dell’Osservatorio etneo. Sul posto squadre dei vigili del fuoco che stanno monitorando la situazione spegnendo gli ultimi focolai rimasti. L’Esplosione, infatti, aveva provocato alcuni incendi di ...

Stromboli : turisti in fuga dall'isola dopo esplosione : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - Un nutrito gruppo di turisti sta lasciando anzitempo l'isola di Stromboli dopo l'esplosione avvenuta oggi, poco dopo mezzogiorno sul vulcano. I turisti sono terrorizzati e hanno deciso di chiudere la vacanza in anticipo. I turisti sono sul molo per aspettare l'aliscafo

Terremoto : scossa nel distretto di Lipari poco dopo l’eruzione dello Stromboli [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella Costa Tirrenica Meridionale. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 14:49. L’epicentro è vicino alle Isole Eolie, proprio nel giorno in cui lo Stromboli ha eruttato nuovamente, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 201 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nel distretto di Lipari poco dopo l’eruzione dello Stromboli [MAPPE e DATI] sembra essere ...

Eruzione Stromboli : le pietre vulcaniche arrivano nelle acque di Messina e Reggio Calabria 11 giorni dopo il parossismo [FOTO] : Molti bagnanti, sulle coste di Messina e Reggio Calabria, stanno osservando sulla superficie dell’acqua del materiale galleggiante dal colore scuro, un fenomeno che viene erroneamente scambiato per sporcizia: si tratta invece delle pietre vulcaniche prodotto dell’Eruzione di Stromboli. dopo 11 giorni il materiale piroclastico, spostato dalle correnti, sta arrivando nella zona dello Stretto: a corredo dell’articolo le foto da ...

Stromboli - situazione critica a Ginostra dopo l’eruzione : i residenti scrivono al governatore Musumeci e lui risponde [FOTO e VIDEO] : Una lettera aperta al presidente della Regione Nello Musumeci, sui danni causati dalla forte esplosione del 3 luglio scorso sullo Stromboli alla frazione di Ginostra, è stata inviata da uno dei residenti, Gianluca Giuffrè, che è anche titolare di un bazar e padre di due gemelli di 2 anni appena rientrati sull’isola con la madre. “Signor Presidente – scrive Giuffrè -, Lei sa che i danni sono stati ingenti? Lo sa che e’ ...

Dopo lo Stromboli adesso è il turno dell’Etna : forti boati - il tremore vulcanico sale a livello rosso [LIVE] : Dopo l’esplosione dello Stromboli, l’Etna si riprende la scena: dalle 12:33 di stamattina l’Osservatorio Etneo dell’INGV ha registrato un repentino aumento dell’ampiezza media del tremore vulcanico, che nel grafico ha raggiunto il livello rosso. Gli esperti vulcanologi dell’INGV, sul posto, segnalano attività Stromboliana in atto al Nuovo Cratere Sud Est con prodotti che ricadono lungo i fianchi del cratere. ...

Stromboli il giorno dopo La grande fuga dei turisti (con la tentazione selfie) : Nino Materi Ancora allarme. Il sindaco: scenario post bellico. L'amico della vittima: l'ho visto morire Ieri da queste colonne il professor Stefano Zecchi ci ha spiegato, mirabilmente, il segreto del «fascino dell'inferno»: l'eruzione del vulcano Stromboli come metafora della bellezza che si sublima nel fuoco e nella morte; Zecchi è volato alto sulle ali dell'«infinito e dell'eterno», mentre a una quota decisamente più bassa stanno ...

Stromboli - vulcano sorvegliato speciale/ Video esplosione - fuga turisti dopo eruzione : Stromboli, Video esplosoine: ultimi focolai contenuti ma Protezione Civile giudica ancora pericoloso il vulcano e diffonde allerta gialla. turisti in fuga.

Stromboli - dopo le esplosioni arriva lo tsunami : paura in spiaggia : Aurora Vigne Le esplosioni di ieri nel vulcano Stromboli, con la conseguente espulsione di una discreta quantità di materiale piroclastico, hanno causato un "piccolo tsunami", che però "non ha avuto alcun impatto significativo" Piccolo tsunami nelle isole Eolie. Le esplosioni di ieri nel vulcano Stromboli, con la conseguente espulsione di una discreta quantità di materiale piroclastico, hanno causato un "piccolo tsunami", che però ...

Stromboli : torna la normalità dopo la paura. Le immagini dall’isola : Stromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosioneStromboli, dopo l'eplosionedopo la grande paura di ieri, causata da violente esplosioni che hanno provocato la morte di un escursionista e due feriti, la situazione ...

Stromboli - intervista all’Ingv : “Vulcano instabile dopo l’eruzione. Registrato piccolo tsunami” : Giovanni Macedonio, corresponsabile del centro di pericolosità vulcanica dell'Ingv, ha spiegato a Fanpage.it quale è la situazione sull'isola di Stromboli con una violenta esplosione dopo l'eruzione del 3 luglio: "Si è verificato quello che noi chiamiamo parossisma. Il vulcano è instabile e andrà monitorato ancora per un po' di tempo. C'è stato un piccolo tsunami, ma no alla psicosi".Continua a leggere

CAMPI FLEGREI E VESUVIO SOTTO CONTROLLO/ Dopo Stromboli : l'analisi dell'Ingv : VESUVIO e CAMPI FLEGREI eruzione: vulcani SOTTO CONTROLLO. Livello di allerta Dopo esplosioni dello Stromboli. l'analisi dell'Ingv, il piano di evacuazione.