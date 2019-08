Sondaggio Youtrend per SkyTg24 Lega in calo | ma il centrodestra unito al 47 | 5%

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Lariduce il proprio consenso di due punti rispetto alle Europee, cinque punti dal picco registrato nei sondaggi. Secondo la rilevazione condotta daper, la formazione di Matteo Salvini si conferma primo partito, attestandosi al 31,9%. Il, in un contesto in cui si concretizza e si consolida il sorpasso di Fratelli d’Italia (8,8%) su Forza Italia (6,8%), tocca il 47,5%, un risultato che in caso di elezioni politiche gli consentirebbe una solida maggioranza in Parlamento.Per quanto riguarda gli azionisti del nascente Conte-bis, il Movimento 5 stelle segna un progresso, al 18,6%, mentre il Pd è stabile rispetto alle Europee al 22,3%. Crescono +Europa al 4,1% e la Sinistra al 2,9%. Quali sono le intenzioni di voto degli italiani dopo la crisi? La risposta neldi @AgenziaQuorum/@you trend per Sky TG24 ...

