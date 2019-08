Scoppia il caso Lega | presidenti di commissione non si dimettono Borgonzoni | stop

Le notizie del giorno – Moggi ironico sul Var - caos Barcellona - a Torino Scoppia il caso Nkoulou : Moggi ironico SUL VAR – “E’ inutile polemizzare sul Var, perché dietro c’è sempre un uomo che in quel momento potrebbe essere distratto. Prima decideva e in qualche caso sbagliava solo una persona e cioè l’arbitro, ora sono in due a fare errori”.Sono le dichiarazioni dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, in relazione alle polemiche sull’arbitraggio di Fiorentina-Napoli e sul rigore fischiato a Dries Mertens. “Di ...

Barcellona - è Scoppiato il caso Rakitic : nel frattempo Tuchel allontana Neymar dai catalani : Tiene sempre banco il mercato in casa Barcellona nonostante la cinquina di ieri sera al Betis che ha riscattato il debutto negativo. Per quanto riguarda la situazione uscite, è scoppiato il caso Rakitic. Il centrocampista croato, partito dalla panchina nelle prime due giornate di Liga e scavalcato da Sergi Roberto nelle gerarchie, è stato messo sul mercato dal club catalano. Si è parlato soprattutto di un possibile inserimento come ...

Torino - Scoppia il caso N’Koulou e Cairo : “Resta con noi - ma prima deve…”. E svela un retroscena su Petrachi : Brutta gatta da pelare in casa Torino. N’Koulou, che vorrebbe andare alla Roma, è rimasto in tribuna ieri, alla prima di campionato contro il Sassuolo vinta dai granata per 2-1. “Mi ha chiesto di non essere convocato, mi ha detto che non c’era con la testa”, ha spiegato l’allenatore Mazzarri nel post-partita. Il presidente granata Urbano Cairo, nella notte, lasciando lo stadio ‘Grande Torino’ è ...

Torino - Scoppia il caso Nkoulou! Mazzarri : “non c’era con la testa! Vi spiego perché non ha giocato” : Walter Mazzarri fa chiarezza sulla situazione di Nkoulou: l’allenatore del Torino spiega le motivazioni che hanno portato all’esclusione del centrale granata Buona la prima per il Torino che supera 2-1 il Sassuolo all’esordio casalingo nel primo turno di Serie A. Granata che tornano a casa con i 3 punti, nonostante la particolare situazione legata a Nkoulou. Il centrale camerunense è stato escluso dalla partita, per scelta tecnica, in ...

Dopo la Open Arms - Scoppia il caso della Ocean Viking : Gianni Carotenuto La Ocean Viking continua a stazionare nelle acque tra Malta e Sicilia con il suo carico di 356 migranti. Medici senza frontiere e Sos Mediterranèe: "Emergenza psicologica a bordo, chiediamo un porto sicuro per lo sbarco" Dopo la soluzione del caso della Open Arms con il sequestro della nave ordinato dalla procura agrrrigentina e lo sbarco dei migranti, la "nuova" emergenza si chiama Ocean Viking. Nuova fino a un ...

Zenit San Pietroburgo - Scoppia il caso Malcom : la tifoseria russa ha una tradizione… razzista? : Malcom si trasferisce allo Zenit San Pietroburgo e i tifosi non la prendono bene: spuntano striscioni inneggianti ad una presunta ‘tradizione’ che non vuole giocatori neri in quadra “Grazie ai vertici per aver rispettato le nostre tradizioni“, è questo il messaggio particolare apparso in uno striscione durante la sfida fra Zenit e Krasnodar di sabato scorso. Il riferimento a Malcom è apparso abbastanza chiaro, così ...

Il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia : Scoppia il caso : Repubblica monta il caso contro il vicepremier in vacanza col figlio. Il Pd parte alla carica "Questo è inaccettabile". Matteo Salvini sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Milano Marittima con il figlio. Il ministro - si sa - è "perseguitato" da giornalisti e paparazzi ovunque vada. Così, questo pomeriggio, è stato pizzicato in spiaggia con il ragazzino. Fra giochi, bagni e selfie con i suoi sostenitori, il comportamento del ...

Fiorentina - non solo Chiesa : Scoppia un altro caso per i viola! : La Fiorentina continua la preparazione in vista della prossima stagione, campionato fondamentale per il club viola che ha l’obbligo di riscattarsi dopo gli ultimi deludenti mesi. E’ tornato l’entusiasmo dopo il cambio di proprietà e l’arrivo del presidente Rocco Commisso come nuovo numero uno del club. Ma non mancano le grane, la prima riguarda l’attaccante Chiesa, il calciatore è dichiarato incedibile ma il ...

Reddito di cittadinanza : ?record di domande a Napoli. Ma in Campania Scoppia il caso navigator : Le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 15 luglio sono 1.401.225, di cui 895.220 accolte.Lo fa sapere l'Inps. La Regione in cui lerichieste sono maggiori è...

Reddito di cittadinanza - a chi va il record delle domande accolte (mentre Scoppia il caso navigator) : Sono 1,4 milioni le domande per il Reddito di cittadinanza presentate finora, quasi 900mila quelle accolte, secondo i numeri...

Mondiali Basket 2019 – Italia - Scoppia il caso Daniel Hackett! Duro sfogo social : problemi con la Federazione? : In casa Italia rischia di scoppiare un caso relativo alla situazione di Daniel Hackett: il playmaker azzurro posticipa il suo arrivo al raduno e si sfoga su Instagram A qualche settimana dall’inizio dei Mondiali di Basket 2019, in casa Italia rischia di scoppiare un caso relativo alla situazione di Daniel Hackett. Il playmaker campione d’Europa con il CSKA Mosca ha posticipato il suo arrivo al raduno pre-Mondiale a causa di non ...

E nel Pd Scoppia il caso Faraone : Aria tesa nel Pd dopo l'annullamento dell'elezione a segretario regionale del senatore siciliano Davide Faraone. La minoranza insorge, chiede un chiarimento al segretario Nicola Zingaretti, invoca spiegazioni nella direzione del partito che si terrà venerdì. Il diretto interessato si sente preso in giro per la decisione della commissione nazionale di garanzia del Nazareno ha annullato la sua nomina. "Mentre eravamo alla commemorazione ...

Pd - Scoppia il caso Faraone : Roma, 19 lug. (AdnKronos)(di Mara Montanari) – di Mara MontanariDopo le tensioni sulla mozione di sfiducia a Matteo Salvini, un nuovo caso agita i rapporti tra area ‘renziana’ e Nazareno: l’annullamento dell’elezione di Davide Faraone, renziano della prima ora, a segretario regionale del Pd in Sicilia. Un voto a maggioranza, oggi, nella commissione nazionale di garanzia. “Facendo riferimento allea aree ...

Nel Pd Scoppia il caso Davide Faraone : annullata l’elezione a segretario dei dem in Sicilia : La commissione di garanzia del Nazareno accoglie i ricorsi presentati dall'area Zingaretti che aveva candidato Teresa Piccione. Faraone manda un sms agliamici: "Ho provato a cambiare il partito nell'Isola". La presidente Velo: "Decisione non politica, solo rispetto delle regole". È stata annullata l'elezione di Davide Faraone, renziano della prima ora, a segretario del Pd in Sicilia. La decisione è stata presa dalla commissione nazionale di ...