Il calo dello spread è un affare per il no-euro Borghi | guadagno del 25% sui

Germania - istituto di statistica conferma il rallentamento dell’economia : Pil in calo dello 0 - 1% nel secondo trimestre : La prima economia d’Europa ha messo la retromarcia e rischia la recessione. L’ultimo segnale negativo arriva dell’istituto di statistica nazionale, Destatis, che ha confermato la crescita negativa nel secondo trimestre del 2019: il Pil della Germania è sceso dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Il motivo principale è un calo nelle esportazioni, diminuite dell’1,3 per cento. I numeri confermano la stima preliminare ...

Sondaggi - centrodestra unito al 50 - 6%. Lega sale al 36 - M5s cresce dello 0 - 5. In calo Pd e Fi : Il Carroccio sale al 36 per cento nei consensi e, se si votasse domani, la coalizione di centrodestra compatta raggiungerebbe il 50,6%. Il Movimento 5 stelle è stabile al 17, con una leggera crescita rispetto al 26 giugno dello 0,5. In calo il Partito democratico (20,5%) e Forza Italia (7,1%). E’ questo lo scenario dell’istituto Ipsos per il Corriere della sera, realizzato sulla base di un Sondaggio tra il 30 e il 31 luglio 2019. ...

Industria - Istat : produzione a giugno in calo dello 0 - 2% su mese. Trascinata in basso dal mercato dell’auto : -17 - 7% rispetto a un anno fa : La produzione Industriale torna a mostrare il segno meno a giugno. La rilevazione dell’Istat, dopo il rialzo del mese precedente, registra un calo sia nel confronto rispetto a maggio (-0,2%) sia rispetto a un anno fa: in questo la flessione è dell’1,2%. La produzione è Trascinata verso il basso dal settore dei mezzi di trasporto (-7,6% su base annua) e in particolare dall’auto che registra un nuovo crollo del 17,7% rispetto a giugno ...

A giugno il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9 - 7 per cento - in calo dello 0 - 1 per cento rispetto a maggio : A giugno il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9,7 per cento, secondo gli ultimi dati di ISTAT, l’Istituto nazionale di statistica. Il dato, il più basso dal gennaio del 2012, è in calo dello 0,1 per cento

Visco : «L'economia italiana ristagna. Bene calo dello spread - ora strategia di lungo periodo» : Per le crisi bancarie in Ue «è necessario che l'Antitrust europeo divenga un'Autorità indipendente, non inserita in un organismo politico com'è la Commissione,...

