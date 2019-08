If Found è il nuovo affascinante gioco pubblicato da Annapurna Interactive che si

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 30 agosto 2019)è un publisher, famoso per avertitoli come What Remains of Edith Finch ed il più recente Outer Wilds. Ora ilad unirsi è If..., unromanzo visivo creato da uno studio con sede a Dublino.Ilè stato disegnato a mano dall'artista Liadh Young, la colonna sonora è a cura di 2mello e la squadra conta di un piccolo gruppo di artisti irlandesi guidati da Llaura Ash McGee. Ambientato nei primi anni '90 dell'Irlanda occidentale If... è un viaggio all'interno dei ricordi di Kasio, una ragazza che ha distrutto il suo diario personale.Nel 2016 è stato creato ed esposto un capitolo autonomo di 15 minuti all'EGX Rezzed di Londra, al festival AMaze di Berlino ed allo State of Play di Dublino. Nel novembre 2016, ha vinto tre premi e un encomio agli Irish Design Awards, tra cui un premio per il miglior Game Design, un encomio per il ...

