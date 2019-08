I 20 punti che prima erano 10 del M5s

I 20 punti del programma di governo che il M5S ha affidato al premier incaricato Conte : La lista che il M5S vorrebbe fosse inserita nel programma di governo è stata aggiornata con nuovi punti: ne sono stati aggiunti dieci. Di Maio ha lasciato sul tavolo del presidente del Consiglio il nuovo documento i venti punti, che vanno dallo stop alla vendita degli armamenti ai Paesi in guerra fino alla protezione degli animali.Continua a leggere

De Micheli (Pd) : “Di Maio incomprensibile - torna indietro su punti già discussi. Problemi nel M5s” : “Di Maio vuole rompere o soltanto alzare il prezzo? Da lui un comportamento incomprensibile. Noi non cambiamo linea sul governo rispetto a quanto abbiamo detto a Conte durante le consultazioni”. Ad attaccare è la vicesegretaria Pd Paola De Micheli, dopo l’ultimatum del capo politico M5s (“Avanti con i nostri punti o si torna al voto”) dopo le consultazioni dal presidente incaricato Conte. “Io non credo ...

I punti del programma che Zingaretti ha proposto a Conte : "C'e' stato un incontro con il presidente Conte che, purtroppo, si è svolto nel giorno in cui l'Istat conferma i dati negativi sull'economia e che confermano necessità di dare una svolta e aprire una nuova stagione politica per il nostro Paese". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. "Questa fase si è aperta con segnali ...

Governo - diretta. Di Maio : «No modifiche al dl sicurezza - nostri punti nel programma o il voto». Zingaretti : «Per i redditi medio-bassi scuola gratis dal nido all'università» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

CLASSIFICA VUELTA 2019/ Maglia rossa a Roche - Bennett leader a punti - 5tappa - : CLASSIFICA VUELTA 2019: oggi, mercoledi 28 agosto, la Maglia rossa è ancora di Nicolas Roche mentre Sam Bennett indossa la Maglia verde.

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la quarta tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Come era ampiamente prevedibile, nella quarta tappa della Vuelta a España 2019 con arrivo a El Puig non cambia nulla nella classifica generale. Infatti, l’irlandese Nicolas Roche (Sunweb) mantiene senza problemi la maglia rossa di leader, mentre tutti i big della classifica sono rimasti immobili costantemente a ruota. Cambia, invece, padrone la maglia verde della classifica a punti dove l’irlandese Sam Bennett (Bora Hangrohe), grazie ...

Conte al G7 - i tre punti sulla green economy : ‘Serve agenda globale che protegga nostri figli’ : Un piano in tre punti per agire sia a livello culturale che economico e finanziario. Il premier dimissionario Giuseppe Conte dal G7 di Biarritz pone l’accento sull’importanza della green economy e sottolinea l’importanza di agire “per un cambio di paradigma e per realizzare un’agenda globale che protegga i nostri figli e le generazioni future”. Il tema del clima e delle bio-diversità era la centro della sessione ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la seconda tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Nicolas Roche si prende la maglia rossa al termine della seconda tappa della Vuelta a España 2019. Il corridore irlandese della Sunweb balza al comando della classifica generale, superando Miguel Ángel López, che resta comunque il miglior giovane. La prima maglia verde va invece sulle spalle di Nairo Quintana, vincitore oggi, mentre quella a pois su quelle di Angel Madrazo, grazie alla fuga odierna. Di seguito tutte le classifiche aggiornate ...

Serie A - Juventus e Napoli ripartono dai tre punti. Bianconeri di misura a Parma - a Firenze arrivano gol - spettacolo e polemiche : polemiche, spettacolo e tanti gol. Riparte col botto la Serie A, con Juve e Napoli che nei due anticipi del sabato si lanciano già il guanto di sfida in ottica scudetto, vincendo contro Parma e Fiorentina ma non senza difficoltà. Nel pomeriggio i Bianconeri guidati dall’allenatore in seconda, l’ischitano Martusciello, per via della polmonite che ha colpito Sarri, mostrano di avere ancora tanto di Allegri e poco degli schemi del ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la prima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Succede di tutto nella prima tappa della Vuelta a España 2019, una cronometro a squadre per le strade di Torrevieja che teoricamente non avrebbe dovuto regalare distacchi significativi tra gli uomini di classifica considerato il percorso pianeggiante e la breve distanza. Miguel Angel Lopez (Astana) ha conquistato la prima maglia Rossa grazie alla brillante prestazione della formazione kazaka in grado di chiudere con il tempo di ...

“I nostri dieci punti sono per una alleanza col Pd”. Parla Michele Dell’Orco : Roma. “Diciamo che la via più agevole è quella che porta al Pd”. Luigi Di Maio ha terminato da appena pochi minuti di elencare i suoi “dieci punti”, dal Quirinale, e Michele Dell’Orco, sottosegretario grillino ai Trasporti, li analizza con cognizione di causa. “In quel decalogo individuo almeno due

Fiat - Francois : “Trasportiamo le famiglie. puntiamo su 500 e Panda - anche elettriche” : “Fiat ha una doppia missione. La mobilità urbana è il nostro core business odierno ma, allo stesso tempo, è sinonimo di trasporto per famiglie. Un assunto vero specie in Europa meridionale”: a elaborare questo nuovo mantra aziendale è Olivier Francois, numero uno del marchio Fiat, che lo ha dichiarato ai microfoni dell’inglese Autocar. Il manager francese ha delineato meglio alcuni particolari del piano strategico della marca italiana, ...

Crisi di governo - diretta. Zingaretti : «Cinque punti per trattare con M5S» - Salvini : «Vanno con Renzi - che stomaco» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...