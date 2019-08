Governo | Di Maio | “Ecco i nostri punti imprescindibili Siano nel programma oppure meglio

Governo - diretta. Di Maio : «No modifiche al dl sicurezza - nostri punti nel programma o il voto». Zingaretti : «Per i redditi medio-bassi scuola gratis dal nido all'università» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - diretta. Di Maio : «No modifiche al dl sicurezza - nostri punti nel programma o il voto». Zingaretti : «Per i redditi medio-bassi scuola gratis dal nido all'università» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - Conte parte tra le crepe M5S. Duello sui vicepremier - Di Maio non cede : ROMA La frase che conquista la scena è la seguente: «Non sarà un Governo contro ma un Governo per modernizzare il Paese. Realizzerò un Governo nel segno della...

Governo - Conte parte tra le crepe M5S. Duello sui vicepremier - Di Maio non cede : ROMA La frase che conquista la scena è la seguente: «Non sarà un Governo contro ma un Governo per modernizzare il Paese. Realizzerò un Governo nel segno della...

"Non si può tenere Di Maio fuori dal Governo". Patuanelli difende il leader M5s : “Luigi è il capo di questo movimento, e non è pensabile che ci sia una contrattazione sul ruolo che il leader del partito di maggioranza relativa dovrà avere nel prossimo governo” esordisce Stefano Patuanelli, capogruppo dei pentastellati al Senato, in un'intervista a Il Foglio. Per poi aggiungere: “Del resto, nessuno di noi si è mai neppure sognato di porre veti sull'ingresso nell'esecutivo di Nicola Zingaretti”. E a quanti obiettano che gli ...

Renzi : "Il Governo Pd-M5s durerà se avrà ministri di qualità - Di Maio no al Viminale" : L'ex premier si prende i meriti dell'allenza tra dem e pentastellati: "Umanamente mi è costato molto, vorrei che questa fatica umana fosse riconosciuta"

Governo - Renzi : “Al Viminale un ministro professionista della sicurezza. Non Di Maio - sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini” : Luigi Di Maio al Viminale “sarebbe solo il nemico perfetto per Salvini”. Matteo Renzi, intervistato dal Messaggero, dice la sua sulla composizione del nuovo Governo M5s-Pd. E spiega di non ritenere che il capo politico del movimento 5Stelle possa essere l’uomo giusto per il ministero dell’Interno. “Decideranno lui, Zingaretti e Conte”, ma per l’ex premier il suo ruolo sarà “certo non al Viminale, dove ...

Governo - diretta : Conte : «Governo contro? No - di novità». Salvini diserterà le consultazioni. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte : «Governo contro? No - di novità». Salvini diserterà le consultazioni. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato. Primo giorno di consultazioni - domani i big. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato. Primo giorno di consultazioni - domani i big. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Totonomi ministri Conte bis/ Governo Pd-M5s : Di Maio vicepremier o fuori esecutivo? : Totonomi ministri del Conte-bis, Governo Pd-M5s: nodo Di Maio e vicepremier. Un anti-Salvini agli Interni, Spadafora Sottosegretario e Martina al Miur

Governo - Patuanelli a La7 : “Di Maio vicepremier? Necessario. Voto su Rousseau sarà vincolante” : “Di Maio fuori dal Governo? È impensabile che non ci sia il nostro capo politico. Lui ha lavorato benissimo, ora ha fatto un altro passo indietro anche se il tema non è il suo nome”. Così il capogruppo al Senato del M5s, Stefano Patuanelli, intervistato da L’aria che tira su La7. “Ritengo necessaria la sua figura di vicepresidente del Consiglio, Giuseppe Conte è elemento di garanzia” ha aggiunto. L'articolo ...

Governo - Appendino : “M5s fa gli interessi del Paese. Di Maio attaccato anche dall’interno” : “Sono felice che il Paese abbia un Governo, ero molto preoccupata che potesse non averlo e si andasse a elezioni”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha ribadito di essere “molto felice che sia in mano a Conte. E credo che anche Luigi Di Maio abbia fatto un ottimo lavoro in un momento difficile anche con attacchi interni che non hanno aiutato”. L'articolo Governo, Appendino: “M5s fa gli interessi del ...