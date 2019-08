Gazzetta | Juventus-Napoli è anche la sfida tra Ancelotti e Sarri

Gazzetta : Koulibaly protagonista atteso di Juventus-Napoli : protagonista del memorabile Juve-Napoli in cui gli azzurri sono usciti vincitori dall’Allianz Stadium con il suo gol di testa, è Koulibaly il calciatore del Napoli di cui più si parla in questa vigilia di big match. La Gazzetta dello Sport oggi ha dedicato un pezzo al gigante della difesa di Ancelotti in cui ha precisato che è imprescindibile, anche quando, come a Firenze, non è ancora in piena forma essendo appena rientrato in ...

Gazzetta : bolla plusvalenze in Serie A : 2.673 milioni in 5 anni. Juventus e Roma in testa : La Gazzetta delloSport pubblica oggi un’inchiesta sulle plusvalenze dei club italiani negli ultimi 5 anni in cui l’abuso di plusvalenze si è fatto sistema. Tra il 2013-14 e il 2017-18 le società di Serie A hanno accumulato 2.673 milioni di euro di plusvalenze da cessione giocatori, solo la Premier League ha registrato lo stesso livello di plusvalenze (2.686 milioni) ma con un giro d’affari quasi triplo della A; nettamente indietro la ...

Juventus - Gazzetta dello Sport : Matuidi e Mandzukic possibili esclusi da lista Champions : La Juventus è pronta a disputare la prima partita di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, in attesa del big match della seconda giornata contro il Napoli. In queste due partite non ci sarà in panchina Maurizio Sarri, che sta curando una polmonite e sarà sostituito dal vice Martusciello. Il tecnico toscano dovrebbe ritornare a pieno regime dopo la sosta del campionato, anche se nel frattempo dovrebbe riuscire a condurre ...

Gazzetta dello Sport : Icardi vuole sempre la Juventus ma il Napoli presenta l'offerta : La Juventus è pronta a disputare la prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nella seconda giornata ci sarà il big match contro il Napoli, una partita importante per capire a che punto è arrivato il lavoro del nuovo tecnico Maurizio Sarri. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il calciomercato, che si chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale dei bianconeri resta il piazzare ...

Gazzetta dello Sport - Juventus : fra i giocatori in uscita potrebbe esserci Matuidi : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, ha principalmente il problema di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: il direttore Sportivo Fabio Paratici, dopo l'amichevole tradizionale di famiglia a Villar Perosa, ha sottolineato come potrebbero esserci alcune cessioni, ribadendo le parole di Sarri nel post partita del match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. Sono tanti i giocatori che potrebbero ...

La Gazzetta si spalma sulla Juventus : “Un eccesso di sicurezza - meglio prevenire che curare“ : Quando c’è di mezzo la Juventus, la Gazzetta non si smentisce mai. Ricordiamo che oggi la questione dei biglietti vietata ai nati in Campania è un trafiletto su Corriere della Sera e Stampa. Ma la Gazzetta – come sempre quando c’è di mezzo la Juventus – va oltre. Ricordiamo la telefonata con cui Marotta – allora alla Juventus – fece eliminare un articolo su di lui: “Se esce quell’articolo mi comporterò ...

Juventus - secondo la Gazzetta Cristiano Ronaldo vuole Icardi in bianconero : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, con Maurizio Sarri che sta lavorando sulla parte tattica e atletica, mentre la dirigenza è impegnata soprattutto nelle cessioni, nel tentativo di ricavare quel tesoretto utile per poter investire sui giocatori funzionali al tecnico toscano. Come è noto la Juventus sta cercando una prima punta, perché Mandzukic potrebbe trasferirsi al Manchester United (e comunque è in uscita) mentre Dybala è stato ...

Gazzetta : Ronaldo vuole Icardi alla Juventus (è lui il vero direttore sportivo) : Ormai è evidente che il responsabile dell’area tecnica della Juventus è Cristiano Ronaldo. L’operazione De Ligt, la messa ai margini della rosa di Dybala e Higuain. E adesso si aggiunge un altro tassello al mosaico: Cristiano Ronaldo vuole Mauro Icardi al centro dell’attacco juventino. Lo scrivo oggi la Gazzetta dello Sport. CR7 reclama al centro dell’attacco un partner di livello. Al portoghese Lukaku andrebbe benissimo, ma ...

Gazzetta : Ronaldo vuole Icardi alla Juventus : Ormai è evidente che il responsabile dell’area tecnica della Juventus è Cristiano Ronaldo. L’operazione De Ligt, la messa ai margini della rosa di Dybala e Higuain. E adesso si aggiunge un altro tassello al mosaico: Cristiano Ronaldo vuole Mauro Icardi al centro dell’attacco juventino. Lo scrivo oggi la Gazzetta dello Sport. CR7 reclama al centro dell’attacco un partner di livello. Al portoghese Lukaku andrebbe benissimo, ma ...

Gazzetta dello Sport : 'Juventus interessata anche a Miranda del Barcellona' : La Juventus continua la sua preparazione estiva ed il lavoro di Sarri sta riguardando soprattutto la parte tattica e quella atletica. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano: le ultime novità che arrivano dall'Inghilterra confermano un clamoroso stop per quanto riguarda lo scambio Dybala-Lukaku, con il Manchester United che non avrebbe apprezzato le richieste ...

Juventus : secondo la Gazzetta dello Sport Icardi vuole solo i bianconeri : La Juventus prosegue il suo lavoro sulla parte tattica, considerando che mancano poco più di 20 giorni all'inizio del campionato. I bianconeri saranno i primi a giocare sabato 24 agosto alle ore 18 fuori casa contro il Parma. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Nonostante luglio sia stato un mese molto ricco dal punto di vista degli arrivi (Ramsey, Rabiot, ...