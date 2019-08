Di Maio | «Senza nostre proposte si va al voto» Gelo Conte Il Pd | «Ha cambiato idea

Altolà Di Maio : «Senza nostre proposte si torna al voto. Niente modifiche al decreto sicurezza» : Ricominciate le consultazioni. Giorgia Meloni e Matteo Salvini disertano il faccia a faccia con il premier incaricato. Per la Lega in forse Quota 100 e autonomie. Conte incassa l’incoraggiamento del presidente della commissione Ue Juncker

Mimmo De Masi : "Cinque Stelle senza leader - Luigi Di Maio faccia come Nicola Zingaretti - non prenda incarichi" : "Il Movimento 5 Stelle è senza leader, Luigi Di Maio faccia come Nicola Zingaretti". Domenico De Masi, sociologo vicino ai pentastellati, spiega in diretta a Coffee Break, su La7, che questa è una "fase delicatissima per il M5S, che da Movimento deve diventare un partito". Per questa ragione e per n

Crisi di governo : trattativa M5S-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...

Di Maio blocca la trattativa : «Pd confuso - senza il sì a Conte è inutile vedersi» Gelo dem : «Rinunci alle sue ambizioni» : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale»

M5S : senza sì a Conte no ad altri incontri. Il Pd : accordo a rischio a causa di Di Maio : Dopo il vertice notturno, i due leader dovevano tornare a incontrarsi in mattinata. Ma l’intesa appare ora più fragile. M5S in una nota: «Se si vuole il voto lo si dica apertamente». Il Pd: «accordo a rischio per ambizioni di Di?Maio». Nel pomeriggio al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella, con M5s che salirà per ultimo al Colle mercoledì sera. Rinviata la direzione del Pd sugli sviluppi della crisi di governo

