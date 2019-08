Con il Conte bis come cambierà il reddito di cittadinanza

Zingaretti annulla inContro Con Di Maio - Conte media ed invita alla calma : Nella giornata di questo venerdì 30 agosto si sono complicate le trattative per la formazione del nuovo esecutivo "giallo-rosso". Nel pomeriggio infatti la situazione si è intricata dopo le parole di Luigi Di Maio che hanno causato delle tensioni tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. Proprio per tale motivo è saltato un incontro tra Zingaretti e Di Maio. In serata però il premier Conte è riuscito a domare i contrasti e ha ...

M5s - voto farsa su Rousseau : Giuseppe Conte vola al 60% tra gli attivisti - ecco perché non sarà citato il Pd : "Gli iscritti hanno la prima e l'ultima parola nel Movimento". Max Bugani, uomo forte dell'Associazione Rousseau e in rotta con Luigi Di Maio, lo dice senza mezzi termini: sarà la base a dire se il governo con il Pd si farà o se si tornerà alle elezioni. Ma sarà davvero così. In realtà, rivela il Co

Myrta Merlino su Pd-M5s : "Conte non è più burattino di nessuno. Non ha solo giocato bene le sue carte" : "Conte ha giocato bene la sua partita. Molto bravo è stato Rocco Casalino che ha dettato le linee del suo ruolo. Ma vorrei fare un passo indietro: il Paese ormai è completamente disorientato. Non si può entrare in una conferenza stampa e cambiare opinione dopo mezz'ora. Questo governo, se nasce così

Giuseppe Conte inContra Papa Francesco in Vaticano al funerale del cardinale Silvestrini : saluti e strette di mano tra i due : Un breve saluto, una stretta di mano e un rapido scambio di battute. Nel mezzo degli impegni per la formazione di un nuovo governo Pd–M5s, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato Papa Francesco. Entrambi erano presenti ai funerali del cardinale Achille Silvestrini nella Basilica Vaticana e, come ha fatto poi sapere un portavoce della Santa Sede, si sono visti dopo la cerimonia: “Questo pomeriggio – fa sapere ...

Governo - Di Maio alza la posta : «Programma M5S o voto». Ira Pd - sale lo spread. Conte media - ma è alta tensione : All'ora di pranzo la strada per un accordo di Governo Pd-M5S sembra in discesa, ma nel giro di mezz'ora si torna sulle montagne russe. È Luigi Di Maio ad alzare il tiro: «O siamo...

Leu minaccia di sfilarsi dal Conte bis. E potrebbe essere un problema : Mentre infuria lo scontro tra Di Maio e Zingaretti sul programma di un possibile governo giallorosso, Liberi e uguali, che aveva mostrato disponibilità ad appoggiare un Conte bis durante le consultazioni, chiede di essere invitata al tavolo, altrimenti non voterà la fiducia. Un forfait che potrebbe avere conseguenze significative, dato che, se alla Camera Pd e M5s hanno da soli una maggioranza abbastanza confortevole, al Senato anche i ...

Primo sContro davanti a Conte : È a Palazzo Chigi nel tardo pomeriggio che va in scena lo scontro. “Basta con gli ultimatum! Un chiarimento sulle parole di Di Maio è la condizione per proseguire!”, urlano Andrea Orlando e Dario Franceschini che, qualche ora dopo le consultazioni formali a Montecitorio, si sono presentati da Giuseppe Conte nel suo ufficio al palazzo del governo per esigere spiegazioni. Presenti, lì di fronte ad un premier ...

ConTE ConSULTAZIONI : DIRETTA GOVERNO/ Ira Pd "M5s faccia chiarezza su parole Di Maio" : CONSULTAZIONI CONTE, DIRETTA GOVERNO M5s-Pd. Ira dem: "Movimento 5 Stelle faccia chiarezza su parole Di Maio". Palazzo Chigi annuncia nuovo incontro...

Di Maio : «O le nostre proposte o si va al voto» Domani vertice Conte-M5S-Pd | I 20 punti Zingaretti : «Adesso basta ultimatum» : Di Maio presenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile». Delrio: «Ultimatum inaccettabili». M5S: «Ci atterremo alle decisioni di Rousseau: non abbiamo cambiato idee, vogliamo cambiare il Paese»

Governo - i 20 punti Consegnati dal M5S a Giuseppe Conte : dal Green New Deal alla tutela degli animali : Le parole di Luigi Di Maio dopo l'incontro di oggi con il Premier incaricato Giuseppe Conte hanno fatto molto discutere e hanno fatto chiudere la Borsa di Milano in rosso, annullando quanto di buono si era verificato in questi giorni, incluso il calo dello spread. Ma cosa vuole davvero il MoVimento 5 Stelle per poter dar vita a un Conte bis con il PD? Di Maio ha detto, testualmente:"Abbiamo riassunto i nostri principali ...

Governo : Pd - ‘da Conte chiarimento su parole Di Maio - si può andare avanti’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario Franceschini ha partecipato oggi pomeriggio ad un incontro richiesto dal Presidente incaricato con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e con lo stesso Premier Conte. L’incontro è servito a porre l’esigenza di un chiarimento sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, al termine delle ...

Governo : Pd - ‘da Conte chiarimento su parole Di Maio - si può andare avanti’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario Franceschini ha partecipato oggi pomeriggio ad un incontro richiesto dal Presidente incaricato con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e con lo stesso Premier Conte. L’incontro è servito a porre l’esigenza di un chiarimento sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, al termine delle ...

YouTube inizierà a mostrare i Conteggi degli iscritti abbreviati dalla prossima settimana : Dopo aver annunciato a maggio il passaggio al numero abbreviato di iscritti pubblici, YouTube ora informa che inizierà a pubblicare queste modifiche la prossima settimana. Google sta cercando di ridurre lo stress dei suoi creatori, che non sono altrettanto contenti della decisione, inoltre chi analizza le statistiche come Social Blade potrebbe risentirne, come anche i consumatori. L'articolo YouTube inizierà a mostrare i conteggi degli iscritti ...

ConTE - DIRETTA ConSULTAZIONI GOVERNO M5S-PD/ Zingaretti a Di Maio : "Basta ultimatum" : CONSULTAZIONI CONTE DIRETTA video: Pd e M5s chiudono colloqui GOVERNO. Zingaretti a Di Maio: "Basta ultimatum". La replica di Buffagni, le ultime notizie.