Aereo di linea dell’Arabia Saudita perde il contatto radio nei cieli italiani | due caccia

L’Aereo di linea stava per decollare quando per i piloti sono scattate le manette : erano ubriachi : Poteva trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente il peggio è stato evitato. Un volo da Glasgow diretto verso New York è stato bloccato in tempo, ovvero ancor prima di partire. I due piloti della United Airlines che dovevano condurre i passeggeri nella Grande Mela sono stati arrestati quando erano ormai pronti al decollo da Glasgow perché erano ubriachi. I poliziotti, preoccupati per la sicurezza delle oltre 300 persone che si trovavano a ...

Aereo di linea Airbus 320 Istanbul-Catania con 100 passeggeri precipita in mare nello Jonio : scenario drammatico a Reggio Calabria per l’esercitazione “Airsubsarex 2019” : Lo scorso 9 luglio il tratto di mare antistante il Comune di Brancaleone, sulla costa jonica della provincia di Reggio Calabria, è stato interessato da una complessa esercitazione di soccorso ad un Aereo incidentato in mare, denominata “Airsubsarex 2019”, dove è stata ipotizzata la situazione di un ammaraggio d’emergenza di un Aereo di linea Airbus 320, proveniente da Istanbul e diretto per Catania, con 100 persone a bordo. Contestualmente, al ...