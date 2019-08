Un governo all' insegna delle novità Conte accetta l' incarico e apre alla

governo - il calendario delle consultazioni alla Camera del presidente del Consiglio Conte : Oggi pomeriggio, nella Sala dei Busti di Montecitorio, avranno inizio le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte: oggi toccherà ai gruppi parlamentari di Camera e Senato Misto, LeU, Per le Autonomie. Domani mattina saranno sentiti i partiti maggiori: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito democratico, Movimento Cinque Stelle.Continua a leggere

governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Via alle consultazioni - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Oettinger : "Dalla Ue sostegno per facilitare il lavoro del nuovo governo" : Il commissario europeo al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, ha salutato con favore la prospettiva che in Italia si insedi un nuovo "governo pro-Europa", definendola un "buono sviluppo". Di conseguenza, ha voluto sottolineare Oettinger parlando alla radio Swr, "è stato così messo un limite" al ministro dell'Interno uscente, Matteo Salvini, "un populista che fa politica in costume da bagno". Parlando del possibile sostegno a Roma da parte ...

L'eredità del governo gialloverde : economia al palo - cresce solo la cassa integrazione : Proprio oggi mentre nasce il governo "Conte bis" da Istat e Inps arrivano dati che descrivono un futuro a tinte fosche per...

governo - Appendino : “M5s fa gli interessi del Paese. Di Maio attaccato anche dall’interno” : “Sono felice che il Paese abbia un Governo, ero molto preoccupata che potesse non averlo e si andasse a elezioni”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha ribadito di essere “molto felice che sia in mano a Conte. E credo che anche Luigi Di Maio abbia fatto un ottimo lavoro in un momento difficile anche con attacchi interni che non hanno aiutato”. L'articolo Governo, Appendino: “M5s fa gli interessi del ...

governo : consultazioni Conte alle 15.20 - si inizia con il Misto : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – Oggi pomeriggio, nella Sala dei Busti della Camera dei Deputati, avranno inizio le consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. Questo il calendario degli incontri di oggi con i gruppi parlamentari (e le relative componenti) di Camera e Senato: alle ore 15.20 ‘ Misto – ‘MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero’; ore 15.40 – Misto ...

**governo : alle 16 conferenza stampa Patuanelli e D’Uva** : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – alle 16 i capigruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, e alla Camera, Francesco D’Uva, e i loro vice, Gianluca Perilli e Francesco Silvestri, terranno una conferenza stampa a Montecitorio per fare il punto sulla crisi di governo. L'articolo **Governo: alle 16 conferenza stampa Patuanelli e D’Uva** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Brexit - dalla sfiducia al governo alle elezioni anticipate : ?ecco gli scenari dopo lo stop al Parlamento : La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane ha provocato reazioni e polemiche in tutto il Paese

Perché con il governo giallorosso lo spread è in discesa : Il rendimento dei Btp ha fatto segnare nuovi minimi sia in asta sia sul mercato secondario. L'esperto: "I mercati si...

Nuovo governo - TgCom 24 appalta il racconto al Tg4. Crisi di identità per la rete all-news? : Nel lungo e complesso racconto della Crisi di governo uno sguardo particolare va rivolto alle offerte televisive. Tanti gli speciali, le edizioni straordinarie dei tg, per non parlare delle ormai mitologiche maratone di Enrico Mentana.Ci sono poi le all-news che questi appuntamenti li attendono come il pane dopo giorni di digiuno. Se Rai News ha vissuto costantemente di luce propria, con approfondimenti e collegamenti ‘esclusivi’, lo stesso ...