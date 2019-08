Tre membri dell’associazione giovanile di estrema destra Génération Identitaire sono

Libia - autobomba esplode a Bengasi : morti Tre membri dell’Onu e due civili. Tregua fino a lunedì per la festa del Sacrificio : Non è bastato l’annuncio del cessate il fuoco per evitare l’ennesimo weekend di sangue in Libia. Tre membri dell’Onu e due civili sabato 10 agosto sono morti in seguito a un attentato con un’autobomba a ovest di Bengasi, nella regione di Al Hawhari, al momento ancora non rivendicato. Almeno nove i feriti. Il veicolo carico di bombe è esploso fuori da un centro commerciale che si stava riempendo di persone per lo shopping ...