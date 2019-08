The Laundromat | il trailer del film di Soderbergh con Meryl Streep

Fonte : wired

(Di giovedì 29 agosto 2019) http://www.youtube.com/watch?v=wuBRcfe4bSo È arrivato in queste ore ildi The, ilprodotto da Netflix e diretto da Stevenche promette di essere una delle sorprese dell’imminente stagione cinematografica. Questo innanzitutto per via del cast stellare, capitanato da una sempre camaleontica, la quale si affianca a nomi come Gary Oldman, Antonio Banderas e David Duchovny. Ma la pellicola promette bene anche per via della sua sceneggiatura scritta da Scott Z Burns, che torna a collaborare con il regista dopo l’esperienza di The Informant, ispirata a fatti realmente accaduti e venuti a galla con lo scandalo dei Panama Papers. Come si vede nella clip di anticipazione, infatti, Ellen Martin () è un’anziana signora la cui vacanza subisce una piega drammatica quando perde il marito ma soprattutto quando scopre che il suo ...

