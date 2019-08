Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019) Rieccola Gram, la moneta digitale di Telegram. Se ne erano perse le tracce da più di un anno. Adesso, scrive il New York Times, sarebbe pronta al lancio. Telegram ha fretta: se non lo facesse entro fine, rischierebbe di rimetterci un paio di miliardi. Il ritorno di Gram Di Gram si era era parlato all'inizio del 2018, quando l'applicazione avevato la sua Ico. O, meglio, una “prevendita” privata con la quale offriva la criptovaluta in cambio di dollari ed euro (non, come di solito accade di solito in questi sistemi di raccolta, bitcoin o ether). In due tornate ha ottenuto 1,7 miliardi di dollari, arrivati (altra cosa che discosta l'operazione da un'Ico classica) da un numero limitato di investitori (175), soprattutto istituzionali (compresi venture capital come Benchmark e Lightspeed Capital). Poi il progetto si era eclissato: troppe le incognite normative. Pur senza ...

Agenzia_Italia : Telegram anticipa Facebook e lancia la sua criptovaluta entro ottobre - Vitagiova : RT @Agenzia_Italia: Telegram anticipa Facebook e lancia la sua criptovaluta entro ottobre - Agenzia_Italia : Telegram anticipa Facebook e lancia la sua criptovaluta entro ottobre -