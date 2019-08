Simona Ventura | Senza veli involontario davanti ai paparazzi

Simona Ventura - incidente ‘hot’ : il costume scivola giù e resta in topless : incidente ‘hot’ per Simona Ventura. La conduttrice 55enne, che si prepara a una nuova stagione televisiva, è ancora in vacanza. Si sta godendo gli ultimi giorni di mare sulla Riviera romagnola, a Rimini precisamente, con il compagno e i rispettivi figli. La storia di Super Simo e il giornalista Giovanni Terzi va a gonfie vele. I due si frequentano da poco, da inizio anno, ma dalle immagini (anche social) si evince che la sintonia tra loro è ...

La Domenica Ventura : Stefano Bettarini opinionista nel programma dell'ex moglie Simona? : Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, in anteprima, i possibili scenari che potrebbero interessare il nuovo programma di Simona Ventura, in onda, a settembre, la Domenica mattina, dalle 12 alle 13 su Rai2. 'La Domenica Ventura' (questo il titolo della trasmissione), secondo il magazine, diretto da Alfonso Signorini, potrebbe contare sulla presenza di Stefano Bettarini. Si legge:prosegui la letturaLa Domenica Ventura: ...

Simona Ventura e Stefano Bettarini tornano a lavorare insieme : Simona Ventura nuovo programma sul calcio: ci sarà anche Bettarini? Simona Ventura è più che mai carica per la nuova stagione televisiva. La conduttrice sarà tra le protagoniste di Rai 2, dovrà avrà spazio con diversi programmi e format. Tra questi una nuova trasmissione incentrata sul calcio, tema caro alla Ventura, che ha esordito nel […] L'articolo Simona Ventura e Stefano Bettarini tornano a lavorare insieme proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura sul futuro in Rai : «Vorrei rifare The Voice» : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookSimona Ventura, dell’Isola dei Famosi non ha fatto menzione, né si è addentrata nella polemica che Paola Perego, senza apparente ragione, ha voluto sollevare. «L’Isola dei Famosi è Simona Ventura. Ci sono dei programmi che hanno l’impronta fortissima di chi li ha lanciati. L’Isola dei Famosi può presentarla chiunque ma non è la stessa», ha dichiarato, interrogata in merito, la moglie di Lucio Presta, alle ...

Simona Ventura : "Vorrei rifare The Voice" : Simona Ventura è pronta a tornare su Rai2 con un ruolo da protagonista. Sarà, infatti, la padrona di casa di un nuovo programma, che fonde sport ed intrattenimento (un po' come accaduto ai tempi di Quelli che... il calcio), la domenica mattina, tra le 12 e le 13.prosegui la letturaSimona Ventura: "Vorrei rifare The Voice" pubblicato su TVBlog.it 27 agosto 2019 16:37.

Simona Ventura cala il suo tris di programmi in casa Rai : SuperSimo più energica che mai tra calcio e musica. La conduttrice svela i nomi delle sue trasmissioni

Simona Ventura : Condurrò un programma musicale... o forse due : In una intervista al Radiocorriere Tv, Simona Ventura parla di tutti gli impegni che la attendono nella nuova stagione televisiva di Rai2 e assicura: "Condurrò una trasmissione musicale o forse due". Quella che sta per iniziare si preannuncia una stagione intensa per Simona Ventura che è pronta a riprendere in mano lo scettro di regina della seconda rete della televisione pubblica. Si parte subito con la partecipazione come ...

Simona Ventura - le indiscrezioni sul suo futuro in tv fanno esultare i fan : Il grande ritorno di Simona Ventura. Dopo un’assenza di 8 anni, la bella Simona Ventura è tornata in casa Rai, cioè nell’azienda che ha segnato i suoi più grandi successi professionali. Vedi L’Isola dei famosi, Quelli che il calcio, Music Farm e il Festival di Sanremo, solo per dirne alcuni. Dopo la conduzione di The Voice of Italy, la Ventura è pronta, prontissima per tornare su Raidue. Tanto per cominciare il prossimo 3 settembre la vedremo ...

Isola Dei Famosi - Paola Perego : "È di Simona Ventura - chiunque la presenti sembra un ospite". Povera Marcuzzi : Un colpo basso quello inferto ad Alessi Marcuzzi da Paola Perego, durante il programma Incontri al Tramonto, visibile su Tim Vision. Durante la trasmissione infatti, Simona Ventura, seduta in prima fila tra il pubblico, ha posto alla collega una domanda: "Tu faresti dei reality che hanno lanciato al

Da Barbara d’Urso a Simona Ventura : gli appelli per salvare l’Amazzonia : Barbara d’Urso allarmata per quanto sta accadendo alla foresta amazzonica. E, insieme ad altri vip, lancia un appello Quello che sta accadendo al nostro pianeta, in questi giorni, è davvero tanto terribile. La Foresta Amazzonica, polmone verde della terra, sta bruciando e così sono in tantissimi i personaggi pubblici che hanno lanciato degli appelli. Tra […] L'articolo Da Barbara d’Urso a Simona Ventura: gli appelli per salvare ...