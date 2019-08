Sicilia | sub disperso a Isola delle Femmine | anche un elicottero dell’Aeronautica

Sicilia - sub disperso all’Isola delle Femmine : anche un elicottero dell’Aeronautica Militare impegnato nelle ricerche [VIDEO] : Un elicottero HH139A dell’82° Centro SAR (Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato da pochi minuti dall’aeroporto di Trapani per effettuare le ricerche del sub ancora disperso a largo di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. L’equipaggio in prontezza d’allarme H24 ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aeree di Poggio ...

Sicilia : individuato dai sub il corpo dell’uomo disperso in mare : E’ stato individuato dai sub dei vigili del fuoco il corpo del giovane di 24 anni disperso nel mare di Torretta Granitola a Mazara del Vallo. Le operazioni di ricerca sono andate avanti due giorni. Il giovane, di origine tunisine, si trovava in spiaggia, quando si sono perse le sue tracce dopo che era stato visto entrare in acqua. Per le ricerche è stato utilizzato un elicottero dell’82 Centro Csar, mentre in mare le ricerche sono ...

Infortuni : Cisl e Filca Sicilia - ‘subito cabina di regia regionale’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Una cabina regionale di regia sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. A chiederla sono Cisl e Filca Siciliane che nei giorni scorsi hanno minacciato di marciare, a settembre, con la fascia nera al braccio e di segnare a lutto, con un nastro nero, i cantieri dell’Isola dove, tra gennaio e aprile, sono morti “ben 16 lavoratori per carenze sul fronte delle garanzie di legalità”. ...

Sicilia : Cgil - ‘subito cronoprogramma per spesa fondi strutturali per infrastrutture’ : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Un cronoprogramma per spendere i 7 miliardi di fondi strutturali disponibili per infrastrutture, specificando per ciascun programma “le risorse a disposizione, le quote di compartecipazione, lo stato di attuazione della spesa e il tasso di attivazione finanziaria”. E’ la richiesta avanzata dalla Cgil Sicilia al governo Musumeci in un documento a firma del segretario generale Alfio ...

Marina Militare - palombari del Comsubin neutralizzano altri 50 ordigni esplosivi nelle acque di Sardegna - Sicilia e Puglia [FOTO e VIDEO] : Dal 12 al 19 luglio 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso i Nuclei SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, La Maddalena e Taranto hanno concluso diverse operazioni subacquee nelle acque della Sicilia, della Sardegna e della Puglia attraverso le quali sono stati neutralizzati 50 pericolosi ordigni esplosivi. In Sicilia il ...

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - l’appello dei poligrafici ‘azienda riveda piano esuberi’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “Chiediamo all’azienda di rivedere il piano presentato e di proporre soluzioni concrete per garantire i livelli occupazionali”. Ad avanzare la richiesta sono i poligrafici del Giornale di Sicilia impegnati in una vertenza che ha già portato a sette giorni di sciopero da quando il gruppo Ses, titolare della maggioranza delle azioni del Giornale, ha annunciato l’esubero di 34 ...