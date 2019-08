Non f******i il futuro dei miei figli Hugh Grant si scaglia contro Boris

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Hugh Grant non le manda a dire a Boris Johnson: in un post pubblicato su Twitter, l'attore cinquantottenne si scaglia duramente contro il primo ministro inglese. La causa dell'ira di Grant è dovuta alla decisione di Johnson di sospendere il Parlamento dal 9 settembre al 14 ottobre, dando ai parlamentari solo due settimane di tempo per lavorare ad una Brexit che appare sempre di più tendere verso un No Deal. "Non fot****i il futuro dei miei figli. Non distruggerai le libertà per cui mio nonno ha combattuto in due guerre mondiali. Vaffanc**o, tu giocattolo di plastica super pubblicizzato. La Gran Bretagna è disgustata da te e dalla tua piccola gang di ministri che si masturbano" scrive l'attore indignato.

