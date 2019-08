Night in the Woods | lo studio taglia i ponti con il co-fondatore Alec Holowka

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il team dietro il popolare gioco di avventura indiein theha deciso dire icon lo sviluppatore del giocoa seguito di accuse di molestie e abusi da parte della collega Zoë Quinn.Quinn, ha pubblicato attraverso Twitter una serie di post che hanno descritto la relazione con il co-. Inizialmente il rapporto tra i due era di tipo amichevole ma in seguito si è trasformato, dopo che Quinn ha deciso di andare dallo sviluppatore a Winnipeg. La donna, in possesso del biglietto di sola andata, soggiornò per circa un mese invece di due settimane. E in questo lasso di tempol'avrebbe maltrattata con violenze e offese di ogni tipo, tanto da costringere la donna a nascondersi in bagno durante le giornate.Dopo queste dichiarazioni loha voluto postare, sempre su Twitter, un comunicato stampa. "Questa settimana sono emerse accuse di abusi ...

mtvitalia : TONIGHT IS THE NIGHT ???? Non perderti i #VMAs stanotte all'1 in diretta dagli Stati Uniti su MTV (Sky 130) e in stre… - Eurogamer_it : Lo studio di #NightInTheWoods ha tagliato i ponto con il co-fondatore Alec Holowka accusato di molestie sessuali. - QPetheads : Quando c'è una qualche disputa musicale su quale sia il/la cantante migliore o peggiore,risolvete il problema con u… -