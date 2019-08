Il calcio degli emigranti | pallone | spaghetti e mozzarella La squadra di italiani in

Oltre il 40% degli italiani segue il calcio in tv nei bar : L’offerta Sky Business dedicata a bar, pub, ristoranti e pizzerie gioca un ruolo sempre più importante nel successo degli esercizi commerciali italiani. Infatti, secondo un’indagine realizzata per Sky Business da Kantar – leader mondiale nelle ricerche di mercato ad hoc – Oltre il 40% degli italiani segue una partita di calcio in TV in un […] L'articolo Oltre il 40% degli italiani segue il calcio in tv nei bar è stato realizzato da ...

calcio e Finanza : Juve peggior titolo a Piazza affari - colpa degli esuberi : Inizio settimana difficile per il titolo Juventus a Piazza affari, che ieri ha chiuso a -3,92% come il peggior titolo tra quelli compresi nel principale indice . Anche oggi non è andata meglio per i bianconeri che in un mercato intonato positivamente, cedono circa il 2% a quota 1,49 euro. Dal massimo relativo toccato lo scorso 16 giugno sull’onda delle indiscrezioni su un possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina bianconera, le azioni ...

calcio in tv - orari degli anticipi di oggi (24 agosto) : la programmazione su Sky. Il calendario completo : Signore e signori, è tornata la Serie A! il campionato di Calcio 2019/2020 alza il sipario sulla nuova stagione con due anticipi di grande importanza. L’esordio ufficiale sarà dato dai campioni d’Italia della Juventus che, alle ore 18.00, saranno di scena allo stadio Tardini di Parma contro i ducali per una sfida tutt’altro che scontata. I bianconeri, con l’esordio ufficiale del neo-mister Maurizio Sarri, inizieranno la ...

calciomercato Napoli : Lozano sarebbe quasi degli azzurri per 42 milioni di euro : Secondo i vari media messicani, Lozano sarebbe un calciatore del Napoli in quanto la trattativa con il Psv si sarebbe conclusa positivamente. Infatti, sembrerebbe che sia stato superato anche lo scoglio dei diritti d'immagine, notoriamente complicato quando l'interlocutore è il patron azzurro. Inoltre, i partenopei dovrebbero sborsare l'intero valore della clausola rescissoria che è pari a 42 milioni di euro, senza nessuno sconto. L'esterno ...

Si riaccende la passione per il calcio : cresce la voglia di stadio degli italiani : Si riaccende la passione per il calcio in un’estate in cui le prestazioni delle azzurre ai Mondiali di calcio hanno incollato ai televisori il 75% degli italiani. Come evidenzia l’Osservatorio mensile di Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa, dopo il calo registrato nel 2018 (-13,4%) di tifosi che dichiarava di aver “perso l’interesse per il […] L'articolo Si riaccende la passione per il calcio: cresce la voglia di stadio degli ...

calciomercato Inter - i capricci degli attaccanti : si incassano troppi ‘no’ : Calciomercato Inter, si è mossa molto la squadra nerazzurra questa estate. Sì, ma solo in difesa e a centrocampo. Resta il problema dell’attacco, ‘svuotato’ dalle assenze di Lautaro e Keita impegnati in Coppa America e Coppa d’Africa e da quella di Icardi considerato fuori dal progetto. In ICC, il tecnico Antonio Conte ha potuto contare soltanto sui giovani Esposito e Longo o su un Perisic adattato. L’Inter e ...

calcio femminile - Jillian Ellis lascia la panchina degli USA : “È stato l’onore di una vita” : Dopo essere entrata nella storia vincendo due Mondiali consecutivi, Jillian Ellis ha scelto di lasciare la panchina della nazionale femminile di Calcio degli Stati Uniti. La CT delle “Stars and Stripes” è reduce dal trionfo nella rassegna iridata in Francia, grazie al quale ha eguagliato il record di Vittorio Pozzo, che aveva vinto due Coppe del Mondo di fila (1934 e 1938) sulla panchina azzurra. Ellis lascia dopo cinque anni, in cui ha ...

Xavi Simons e gli altri - il business degli under 18 nel calcio : Paolo Tomaselli sul Corriere della sera riprende il dibattito dei giorni scorsi intorno alle vicende della Masia di Barcellona e racconta cosa si muove nel segmento di mercato che riguarda i calciatori adolescenti. Scrive: “Nel 2011, secondo i dati ufficiali della Fifa, le richieste per cambiare squadra da parte di giocatori minorenni erano 1.460 all’anno. Una media del 12% di domande all’anno viene rigettata perché ritenuta non conforme ...

Il Foglio racconta il calcio estivo degli anni Ottanta : Angelo Carotenuto in un’intervista al Napolista, parlando del motivo della frustrazione per l’arrivo dei top player che anima il mercato, aveva raccontato di come è cambiato il modo di fruire il calcio da parte dei tifosi. «Quando ero bambino, l’unico modo per assistere ad una partita era andare allo stadio, adesso abbiamo tutti la possibilità di assistere alle partite comodamente da casa, e di poter vedere giocare molte più grandi ...

calcio - Europei Under 19 2019 : Italia-Armenia 4-0. Riscatto immediato degli azzurrini - sfida con la Spagna per la semifinale : Successo ampio e senza discussioni per la Nazionale Italiana nella seconda partita della fase a gironi degli Europei Under 19 2019. La formazione allenata da Carmine Nunziata si è imposta con un netto 4-0 sui padroni di casa dell’Armenia riscattando il traumatico esordio contro il Portogallo e rilanciando le proprie ambizioni di accesso alla semifinale. Grazie al pareggio infatti tra la compagine lusitana e la Spagna, agli azzurrini ...

calcio - Europei Under19 2019 : Italia-Portogallo 0-3. Esordio amaro degli azzurrini - dominati dai lusitani : Si apre in maniera amara per l’Italia under 19 di Calcio la rassegna continentale di categoria: nella gara d’Esordio gli azzurrini vengono battuti dai pari età del Portogallo con un sonoro 0-3 che porta le firme di Cardoso al 28′, di Ramos al 46′ e di Correia al 51′. L’altra gara odierna vede la vittoria della Spagna per 4-1 sull’Armenia. Nel primo tempo il vantaggio lusitano arriva al 28′: corner ...

calciomercato Milan - Bennacer rischia di saltare : richiesta troppo alta degli agenti : Può saltare definitivamente la trattativa che doveva portare Ismael Bennacer al Milan: manca l’accordo sullo stipendio del giocatore.“powered by Goal”Sembrava tutto fatto per il Milan sul fronte Ismael Bennacer, ma la trattativa che dovrebbe portare il centrocampista dell’Empoli in maglia rossonera potrebbe definitivamente saltare dopo gli intoppi delle ultime ore.Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, ...

calcio femminile - Mondiali 2019 : bufera social su Allie Long - “rea” di avere buttato a terra la bandiera degli USA : Nonostante il titolo mondiale vinto con pieno merito, la Nazionale di Calcio femminile degli Stati Uniti non smette di fare notizia, nel bene o nel male. Dopo il botta e risposta tra Megan Rapinoe ed il numero uno della Casa Bianca, Donald Trump, infatti, ieri sera durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo dopo il 2-0 all’Olanda, è stato scritto un nuovo capitolo di questa saga. Allie Long, infatti, avrebbe fatto ...

calcio : si ritira Arjen Robben - tra i simboli dell’Olanda degli ultimi 15 anni : “E’ senza dubbio la decisione più difficile che ho dovuto prendere in carriera, una decisione in cui cuore e mente si sono scontrati“. Con queste, e altre parole, inserite in un comunicato, Arjen Robben comunica la propria decisione di smettere con il Calcio professionistico all’età di 35 anni. Esterno destro che è stato tenuto in particolare riguardo dall’occhio della sfortuna, Robben inizia a giocare ad alto ...