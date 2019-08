È morta in un terribile incidente Choc nel mondo dello sport | aveva solo 36 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2019) ldei motori piange Jessi Combs. La donna più veloce delsu quattro ruote èin unnell’Alvord Desert in Oregon, mentre provava a battere il suo stesso record con un Jet-Car.36. La donna, nata il 27 luglio del 1983 era un volto noto tra gli appassionati di motori. Dal 2005 al 2009 era stata la conduttrice del reality show ‘Xtreme off-road 4×4’ programma in cui gli ospiti insegnavano come modificare i veicoli per aumentarne le prestazioni.realizzato oltre 90 episodi in 4. Volto noto anche in televisione, dove spesso era stata ospite in trasmissioni suldell’automobile e della velocità negli Stati Uniti. Il 9 ottobre 2013, Combs ha guidato la North American Eagle (NaE) Supersonic Speed Challenger nel deserto di Alvord, stabilendo il record di velocità terrestre a 4 ruote femminile con una corsa ufficiale di ...

