Dieta | 8 bicchieri d’acqua per dimagrire e combattere la sindrome da rientro

(Di giovedì 29 agosto 2019) Idratarsi costantemente aiuta a– l’acqua favorisce la sazietà e l’efficienza del metabolismo basale – ma anche ai sintomi del post-vacation blues (da). Quando finiscono le vacanze e si ricomincia con il lavoro e con la gestione degli impegni familiari, può capitare di sperimentare momenti di fatica nella ripresa della vita di tutti i giorni. Per tenere sotto controllo questa fastidiosa situazione, gli esperti consigliano di non trascurare l’idratazione. Questo suggerimento non sorprende se si considera che l’acqua rappresenta oltre il 70% della massa del cervello umano. Inoltre, è bene ricordare che la scienza ha più volte indagato, ottenendo risultati positivi, la correlazione tra idratazione e performance cognitive. Come ricordato dalla Dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa, esperta in scienze ...

