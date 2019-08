Chiara Ferragni | ‘Gli hater dicevano che sarei sparita in sei mesi | ferivano la mia

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Mi sentivo spaesata. Tutti si conoscevano e nessuno conosceva me. Avevo paura di non riconoscere le celebrità o di vestirmi in modo non consono“, parola di. La celeberrima influencer, nota per essere la più importante fashion blogger al mondo, ha raccontato che anche per lei gli inizi di carriera sono stati molto difficili e che ha dovuto ingoiare qualche rospo. Oggi ha un marito rapper, un figlio bellissimo e un documentario sulla sua vita e la sua storia professionale pronto per essere proiettato a Venezia ma non è sempre stato così: “Sentivo la gente chiedersi: ‘Ma questa chi è?’. Oppure: ‘Durerà poco, seie sparisce’. Ci rimanevo male perché erano parole chela mia sicurezza. Tornavo a casa e pensavo alle cattiverie, poi ho capito che sarebbe stato meglio fregarsene”. E a tutti i suoi follower più giovani dice: ...

